الأرصاد الجوية: الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات

الأرصاد الجوية: الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا مغبرا فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 40 كم بالساعة أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل غد درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة.

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