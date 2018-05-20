المدرب الألماني يستبعد عمر خريبين عن المنتخب السوري

كشف المدرب الألماني بيرند شتانغه عن القائمة الأولية من اللاعبين التي سيتم اختزالها لاحقاً وتدعيمها بعدد من اللاعبين المتواجدين في القارة الأوروبية لاعتماد 23 لاعباً سيشاركون في المعسكر التدريبي لمنتخب سورية الأول في النمسا خلال الفترة ما بين 20حزيران والأول من تموز المقبل..

وضمت القائمة الأولية الأسماء التالية:

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، خالد الحاج عثمان، شعيب العلي، أحمد الصالح، عمرو جنيات، عمرو الميداني، هادي المصري، عدي جفال، جهاد الباعور، مؤيد الخولي، خالد المبيض، عبد الملك العنيزان، اسراء حموية، عز الدين عوض، صلاح شحرور، أحمد أشقر، محمد كواية، ثائر كروما، علاء دالي، حميد ميدو، تامر حاج محمد، محمود المواس، فهد يوسف، يوسف قلفا، باسل مصطفى، مارديك مارديكيان، أسامة أومري، عمر السومة.. علماً ان فراس الخطيب قد يلتحق بمعسكر الفريق بسبب التزامه بتحليل مباريات كأس العالم مع إحدى القنوات الفضائية..

وكالات

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