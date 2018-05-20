مسلسل طريق : عنصرية تجاه السوريين.. مقصودة أم لا ؟

تحت عنوان:

العنصرية في لبنان ضد السوريين وصلت بالمسلسلات !!!

تدول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, ما وصفوه بمشهد عنصري تجاه السوريين في مسلسل طريق بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية .

ففي الحلقة الثانية من مسلسل “طريق” و الذي جرى تصويره في لبنان, وبالدقيقة 36:42 تحديداً، ظهرت لافتة كُتب عليها “يمنع تجول العمال الأجانب” مع تحديد للوقت وتحت طائلة المسؤولية.

مما دفع ناشطون للتساؤل: معقول تكون مرقت على فريق التصوير كله بدون ما ينتبهوا الها؟؟



هذا و تدور أحداث مسلسل طريق حول “ليلى” المحامية الناجحة، التي تتزوج من مقاول ثري لا يجيد القراءة والكتابة، ورغم مشاعر الحب بينهما إلا أن الفجوة الثقافية والاجتماعية شكلت عائقًا كبيرًا أمام حياتهما الزوجية، وتسببت في خلق العديد من الخلافات والأزمات بينهما.

“الطريق” مقتبس من رواية “الشريدة” للأديب نجيب محفوظ، وسبق أن تحول لفيلم عام 1980، بطولة نجلاء فتحي ومحمود ياسين، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

طريق على mbc دراما

طريق على mtv

العرض : 9.30 ( التاسعة والصف صباحاً )

الإعادة الأولى :

الإعادة الثانية :

طريق على السومرية

طريق على رؤيا

العرض : 23.00 ( الحادية عشر ليلاً )

الإعادة الأولى : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.30 ( الخامسة والنصف مساءاً )

طريق على osn يا هلا الأولى

العرض : 18.00 ( السادسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.30 ( الثانية والربع بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 8.00 ( الثامنة صباحاُ )

طريق على osn يا هلا

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة وخمسون دقيقة صباحاً )

فريق عمل مسلسل طريق

المسلسل من بطولة :

عابد فهد – نادين نسيب نجيم – أليكو داوود – وفاء الموصللي – جنيد زين الدين – ختام اللحام – عبد الهادي الصباغ – نهلة عقل داوود – زينة مكي.

التأليف : نجيب محفوظ.

إعداد : سلام كسيري.

الإنتاج : سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان).

كتب كلمات تتر المسلسل غدي رحباني وغناء المطربة هبة طوجي وموسيقى تصويرية وألحان أسامة رحباني

الإخراج : رشا شربتجي

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