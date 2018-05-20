مصدر عسكري يكشف حقيقة مقتل مقاتلين إيرانيين في مطار حماه العسكري

قال مصدر عسكري في غرفة عمليات حلفاء سوريا للاعلام الحربي المركزي:

بعد الأخبار التي انتشرت في بعض المواقع الإخبارية حول الانفجارات التي حصلت يوم الجمعة الماضي بتاريخ 2018 – 5- 18 في مطار حماه العسكري في سوريا، حيث ذُكِرَ في الخبر أن عدداً من المستشارين العسكريين الإيرانيين قد استشهدوا، فإننا نعلن ما يلي:

إن الخبر عار عن الصحة ولا يوجد لنا أي مستشارين عسكريين في مطار حماة العسكري.وأيضا لا يوجد لنا أي مستودعات ولا حاميات ( قوات ) عسكرية إيرانية وغير إيرانية في هذا المطار.

يذكر أن انفجارات كانت قد وقعت يوم الجمعة 18 مايو/ أيار، في محيط مطار حماة السوري.

حيث أفاد مصدر أمني وقتها بأن حريقا شب في أحد مستودعات الذخيرة في مطار حماة، مما أدى إلى حدوث 4 انفجارات متتالية.

فيما تداولت مصادر معارضة اشاعات غير صحيحة عن قصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية في مطار حماه العسكري، ما أسفر عن مقتل 57 عنصرا في الحرس الثوري الإيراني بحسب تلك المواقع.

فيما تحدث ناشطون معارضون عن إن 57 عنصرا من القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني قتلوا في التفجيرات, وهذا ما تم نفيه بشكل قاطع لاحقا.

يذكر أن سوريا نفت بشكل قاطع تعرض مطار حماه العسكري لأي قصف صاروخي أو عدوان إسرائيلي.

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