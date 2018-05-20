دمشق على موعد مع النصر.. الحجر الأسود يقترب من التحرير الكامل

دمشق على موعد مع النصر.. الحجر الأسود يقترب من التحرير الكامل

في اخر التطورات العسكرية في أخر معساقل الارهاب بالعاصمة دمشق, يقترب الجيش السوري من تحقيق انتصار شامل و كامل ضد تنظيم داعش الارهابي, لتعلن العاصمة السورية دمشق خالية تماما من الارهاب خلال الفترة القصيرة القادمة, حيث يمكن تلخيص مجريات ما يجري حتى اللحظة بالنقاط التالية:

▪ وحدات من الجيش تواصل عملياتها ضد الإرهابيين وتتقدم في محاور عدة وتحقق خرقا في صفوفهم

▪مساحات ضيقة يجري العمل على تطهيرها لخنق المجموعات الارهابية واشتباكات بالاسلحة الفردية في مناطق صغيرة

▪المعارك أدت إلى القضاء على اعداد كبيرة من متزعمي الارهابيين

▪انهيار كبير في صفوف الارهابيين في الحجر الأسود بعد خرق خطوطهم ما دفعهم الى الانسحاب وسط تقدم الجيش

▪من تبقى من الارهابيين هم في مساحة أقل من ا كم مربع

▪الجيش يتعامل مع ما تبقى من بؤر “داعش” والمجموعات المنسحبة ويقترب من حسم وضع الحجر الأسود بالكامل

▪ ما تبقى من الارهابيين يتحصنون في بعض الأبنية ويتم التعامل معهم بدقة للقضاء عليهم

▪الجيش تابع مراحل عدة للقضاء على الارهابيين جنوب دمشق وحقق نتائج كبيرة

▪بعد شطر الحجر الأسود تابع الجيش عملياته ويقترب من القضاء الكامل على الارهابيين بعد تقدمه من مختلف المحاور

▪علميات الجيش في الحجر الاسود في خواتيمها ولم تبقى سوى مجموعات متفرقة من الارهابيين ويتم التعامل معها

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