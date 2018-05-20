تفويض دولي للقضاء على الارهاب .. الأسد يحضر لخطاب الانتصار السوري العظيم

بعد اكتمال التحرير من الغوطة الشرقية و ريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي واقتراب اكتمال النصر بنهاية الارهاب في الحجر الاسود ومخيم اليرموك, حيث سينتهي ملف الارهابيين بشكل كامل من العاصمة دمشق .

ليعود الان وبقوة ملف معركة الجنوب في درعا والقنيطرة والذي يبدو انه سيكون الوجهة المقبلة لقوات الجيش العربي السوري.

حيث قالت تقارير لمراكز دراسات وابحاث بريطانية ان معركة الجنوب في درعا والقنيطرة تم التحضير لها بقوة من حيث نوعية السلاح المتطور بالاضافة لااقوى تغطية جوية من سلاح الجو الروسي والسوري في حال رفض الارهابيين الاستسلام والتسوية.

ويرى مراقبون في مركز موسكفا ستانسيتا ان التسوية هي الحل الذي يبدو مرجحاً لان قراراً دولياً باانهاء تمويل الارهاب قد اتخذ وجاء اليوم اعلان الولايات المتحدة ايقاف التمويل والبدء بتحضير الانسحاب الذي اعلن عنه ترامب منذ اسابيع ..

من هنا تاتي اشارات دولية كبرى لوجود اتفاق دولي برعاية روسية لتفويض الجيش العربي السوري بتطهير كامل الاراضي السورية من الارهاب على ان تعمل تركيا على انهاء ملف النصرة بالطريقة التي تراها مناسية لها .

هي مراحل وضع اللمسات الاخيرة على نهاية المعارك الكبرى ضد التنظيمات الارهابية المسلحة في سوريا التي قد تاخذ ستة اشهر اضافية لنضوج ووضوح معالم التسوية المقبلة, التي راى فيها مراقبون ان الرئيس الاسد سيخرج منتصرا بشكل نهائي وحاسم في معركة دولية استهدفت اسقاط الحكومة السورية بكيد الارهاب والسلاح.

و لكن نجاحات الاسد في ادارة الازمة والمعارك جعلته في ساحة ابرز قادة العالم الجديد حيث ان اطلالة للاسد تبدو قريبة في خطاب انتصار يهز العالم.

محمد كلثوم ميدان الاخبار

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