الاتصالات السورية تبشّر بتضاعف سرعة الإنترنت 4 مرات خلال عشرة أيام

يبدو أننا على موعد مع تضاعف سرعة الإنترنت في سورية بأكثر من أربعة أضعاف بعد عشرة أيام، إذ كشف مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أحمد سنبل عن إتمام توسيع الربط عبر الكابل البحري “أوغاريت” مع قبرص لتصبح السعة 400 غيغا.

وأوضح سنبل أنه سيتم توسيع السعات على الكابل “أليتار” مع جمهورية مصر لتصبح 600 غيغا خلال شهر حزيران القادم، “أي تضاعف السرعة الحالية بأكثر من 4 أضعاف”.

وأضاف سنبل: “تتخذ الشركة حالياً الإجراءات اللازمة مع الجهات المقابلة لتفعيل هذه السعات الجديدة حسب الحاجة”، معلناً عن توسيع مقاطع الشبكة الداخلية للإنترنت (CORE) أخيراً لتصل إلى سعات 400 غيغا.

أمّا بالنسبة للمراكز الريفية بيّن أن إجراءات توسيعها سيتم عبر ربطها مع الشبكة وذلك حسب تزايد عدد المشتركين فيها وحسب الإمكانات الفنية اللازمة والمتوافرة لدى الشركة.

وفي الغضون كشف سنبل عن توجّه الشركة حالياً للتحضير لإطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع “بحسب الاستهلاك” لتحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة وبأجور مختلفة.

وفيما يتعلق بنوعية “الراوترات” التجارية أكد سنبل أن الموجودة في الأسواق المحلية حالياً تعمل على الشبكة السورية.

قصي المحمد – الوطن

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