تعرّف على كبار شركاء سورية التجاريين

كشف التحليل الأولي لبيانات التجارة الخارجية السورية المتضمنة في المجموعة الإحصائية للعام 2017 المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء، عن معلومات أقل ما توصف فيه بـ«الصادمة»، وخاصة جهة الشركاء التجاريين الكبار، على أساس إجمالي التجارة الخارجية، بما فيها الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت وإعادة التصدير.

وفي التفاصيل، احتلت الصين المرتبة الأولى، كأكبر شريك تجاري لسورية خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بين سورية والصين نحو 8.2 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية السورية، تلتها لبنان، في المرتبة الثانية، بنسبة 6.3 بالمئة تقريباً، من إجمالي التجارة الخارجية السورية، ثم تأتي روسيا في المرتبة الثالثة لتحظى بنسبة 6 بالمئة تقريباً، ثم العراق في المرتبة الرابعة بنسبة 4.3 بالمئة، تليها مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 4 بالمئة.

أما الصدمة، فتتمثل بحصول الإمارات العربية المتحدة على المرتبة السادسة، بنسبة تبادل تجاري نحو 3.5 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية السورية عام 2016، تلتها السعودية في المرتبة السابعة بنسبة 3.44 بالمئة، ثم أوكرانيا في المرتبة الثامنة بنسبة 3 بالمئة تقريباً، تليها تركيا في المرتبة التاسعة بنسبة 2.7 بالمئة، ثم البرازيل في المرتبة العاشرة بنسبة 2.1 بالمئة، والهند في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 2.09 بالمئة، لتأتي إيران في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 2.01 بالمئة فقط من إجمالي التجارة الخارجية السورية، رغم الخط الائتماني.

 تهدف لإلقاء الضوء على بعض

البيانات الاقتصادية الرسمية بعد التحليل.

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