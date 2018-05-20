مقتل الشـاب علاء زاعور طعناً على يد “مجرم فار” فجر اليوم في جـرمانـا

قُتل فجر اليوم في مدينة جرمانا الشاب (علاء حمد زاعور) بعد تعرضه لطعنة قاتلة من “مجرم فار” لدى مرور المغدور بسيارته من احدى الحارات الفرعية الواصلة بين حيي البعث و القريات بالمدينة.

ورغم عدم اتضاح جميع ملابسات الحادثة، لكن وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شـبكة أخبار جـرمانـا، فقد كان المغدور ماراً بسيارته حوالي الساعة الرابعة فجراً في المنطقة المذكورة، حيث تعرض له القاتل (محمد. ط) ومعه اخاه (فواز . ط) وهما من الوافدين من منطقة الكسوة، وقام بكسر نافذة سيارة المغدور بسلاح ابيض (كاما) ليبادر بعدها مباشرة بطعنه بالصدر ما ادى لمقتل علاء بعد اصابته بالقلب بشكل مباشر ..

واضافت المصادر ان وقت وقوع الاعتداء (الرابعة فجراً) ساعد المجرم واخاه على الفرار، حيث تم اكتشاف جثة المغدور بالمصادفة غارقة بالدماء وابلاغ قوى الامن الداخلي التي باشرت فوراً تحقيقاتها بالحادثة، ليتبين ان المجرم كان متوارياً لدى اخته بالمنطقة وهو متهم بقتل عمته قبل دخوله لجرمانا وارتكابه جريمته.

وابلغ سكان المنطقة “الشبكة” ان الجوار كان قد ضاق ذرعاً بالمجرم وانه كان دائم الاشكالات بالمنطقة قبل ارتكاب جريمته وفراره، علماً انه كان من المتعاقدين مع احدى التشكيلات المقاتلة.

و #يبقى_السؤال .. متى ستتخلص مدينة جرمانا من هذه المظاهر!؟ متى سيصبح القانون فوق الجميع في المدينة التي قدمت الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن !؟

هل هذه الجريمة الاولى التي يرتكبها ما يسمى بـ “متعاقد” !؟ طبعاً لا .. ولن تكون الاخيرة ان استمرت هذه الفوضى..

▫️ في الصورة الشاب المرحوم علاء حمد زاعور والمجرم محمد . ط

(منقول من شبكة أخبار جرمانا)

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