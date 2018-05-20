البويضاني “المنحوس”..تخوف من لعنة “جيش الاسلام”في الشمال

يتخوف “المعارضون” المحسوبون على التنظيمات المتشددة المسيطرة على الشمال السوري من لعنة “جيش الاسلام”، أو من “نحس” يرافق قائده عصام البويضاني، الذي خرج من الغوطة الشرقية لدمشق.

وتداول ناشطون “معارضون” صورة لقائد تنظيم “جيش الاسلام” السعودي عصام البويضاني مع القيادي في تنظيم “جبهة تحرير سوريا” ابو عزام سراقبفي ريف حلب.

وكان الناشطون نشروا صورا للبويضاني فيما يبدو أنها “صلحة” بين “جيش الاسلام” ممثلا بالبويضاني و”فيلق الرحمن” ممثلا بقائدة عبد الناصر شمير، في الريف الحلبي الذي ما زالت تسيطر عليه التنظيمات المتشددة.

ويأتي تخوف “المعارضين” من كون “جيش الاسلام” دخل في اقتتالات داخلية عديدة حين كان في الغوطة الشرقية مع أغلب التنظيمات هناك، كما كان لعناصره دور في الاقتتالات التي جرت في إدلب وريفها وريفي حماة وحلب على مدى السنين السابقة.

ولكن الخوف الأكبر، بحسب أحد الناشطين، من “لعنة جيش الاسلام” لأن قائده ابو همام البويضاني “منحوس”، وبحسب ناشط آخر فإن البويضاني “وين ما راح بيجيب الخراب”، فيما كان آخر أكثر دقة بقوله “شلحنا الغوطة وجاي يشلحنا إدلب”.

تلفزيون الخبر

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