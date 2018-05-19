جديد غوغل.. قلم ومعايدات رمضانية ثلاثية الأبعاد

يبدو أن جيد غوغل هذه السنة في رمضان سيكون “ثلاثي الأبعاد”، فقد أصدرت تطبيق قلم، وهو عبارة عن تطبيق ويب جديد من الشركة يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية، ويتضمن 35 عملاً فنيًّا ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك هذه السنة، وقد تعاونت غوغل مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالمياً لابتكار أكثر من 35 عملاً فنيًّا يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

أما الفنانون الواردة أعمالهم في تطبيق قلم، فهم:

لولوة الحمود، كريمة شلبي، تولغا غيرغين، ثريا سيد، راشيل جوي برايس، إل سيد، وسام شوكت، ضياء علام، ماجد اليوسف.

وسيتيح تطبيق قلم اختيار اللغة التي تود التعامل معها، واختيار الفنان الذي تود الانتقاء من أعماله، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق مشاركة العمل الفني بشكل مباشر على فيسبوك أو تويتر أو يمكنك نسخ الرابط.

كما يتيح لك عند الشروع في اختيار رسالة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، اختيار نوع الرسالة، على سبيل المثال يمكنك اختيار رسالة 3D، ويمكنك انتقاء الألوان التي تودها وتتناسب مع ذوقك، وبالإضافة إلى ما سبق يمكنك تحميل الرسالة على هاتفك المحمول أو جهازك الحاسب قبل إرسالها، حيث يمكنك الاحتفاظ بها على شكل صورة أو صورة متحركة Gif، أو مقطع فيديو.

وما يميز تطبيق الويب قلم هو واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، حيث يمكنك الانتقال بين أعمال الفنانين بضغطة زر واحدة، كما يتيح التطبيق أيضًا التنقل ضمن الأعمال المختلفة والاحتفاظ بها أو مشاركتها بكل سهولة،

﻿