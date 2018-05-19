مخطط لاغتيال أردوغان

بدأت أجهزة الاستخبارات التركية تحرياتها حول إمكانية تنفيذ مجموعة بلقانية من أصول تركية محاولة اغتيال للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته غدا البوسنة والهرسك.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الاستخبارات التركية تلقت بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه حول “وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول البلقان”.

كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، لم تحدد هويتها، نظيرتها التركية بمعلومات حول “استعداد مجموعة تركية لتنفيذ عملية اغتيال أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان”.

وأطلقت أجهزة الاستخبارات التركية، حسب “الأناضول”، عملية تحر حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة.

وعلمت “الأناضول” من مصادرها أن عملية التحري مستمرة، ولم يتسن لأجهزة الاستخبارات معرفة توقيت ومكان وأسلوب محاولة الاغتيال المفترضة.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن هذه الأنباء وردت بالتزامن مع استعدادات أردوغان لزيارة البوسنة والهرسك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، اليوم، أن “زيارة أردوغان إلى البوسنة ستجرى في موعدها”، أي يوم غد الأحد.

وعلق بوزداغ على الأنباء حول محاولة مفترضة لاغتيال الرئيس التركي بالقول إن “أردوغان لا يهاب الموت أو يتراجع عن قضيته”.

ويقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، غدا الأحد، يلتقي خلالها كبار المسؤولين البوسنيين.

المصدر: الأناضول

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