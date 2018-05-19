بالأرقام.. ماذا يفعل المسلمون على فيس بوك فى رمضان؟

رمضان هو شهر التقوى، وهو أيضًا يعطى وقتا للتواصل مع الأصدقاء والأحباء والمجتمع بشكل عام، وفيس بوك هو المكان الذى يأتى إليه ملايين الأشخاص لمشاركة تجاربهم فى رمضان، وإيجاد الإلهام، ومناقشة القضايا المختلفة، وفيما يلى نرصد لك جانبا مما يفعله المسلمون على فيس بوك فى رمضان، وفقا لبيانات وفرها ameinfo.

فيس بوك ورمضان فيس بوك ورمضان

ماذا يفعل المسلمون على فيس بوك فى رمضان؟

244 مليون شخص يحتفل بشهر رمضان على فيس بوك

86% من هؤلاء الأشخاص من سكان الشرق الأوسط

48 مليون شخص يتبادلون رسائل عن رمضان

كل يوم فى رمضان يقضى سكان الشرق الأوسط 1.92 مليون ساعة إضافية على فيس بوك

هناك زيادة بتوسط 5% فى معدل استخدام سكان الشرق الأوسط لفيس بوك

معدل ارتفاع فيس بوك يزيد بنسبة 200% فى الفترة بين 2 إلى 5 صباحا فى رمضان

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