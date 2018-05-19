5 أسباب تدفعك لاستخدام Google Docs

توفر شركة جوجل للمستخدمين برامج ” مستندات جوجل” أو Google Docs وهى خدمة متاحة عبر الإنترنت تشبه برنامج الكتابة “مايكروسوفت وورد”، كما يوجد منها أيضا تطبيق للهواتف الذكية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المميزات التى يمكنها أن تدفع المستخدم لاستخدام Google Docs كما يلى:

– برنامج مجانى

يعد برنامج Google Docs مجانى مقارنة بإصدار مايكروسوفت، ولا يحتاج من المستخدم دفع أى اشتراك شهرى او سنوى على عكس إذا رغب المستخدم فى الحصول على برنامج مايكروسوفت وورد فهو بحاجة للدفع مقابل سعة 15 جيجا بايت على وحدة التخزين السحابى جوجل درايف.

– إمكانية الوصول

كذلك يمكن للمستخدمين على خدمة Google Docs الوصول إليها من اى مكان فى العالم، فقط من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص بجوجل وسيكون لديه القدرة على الوصول إلى جميع المستندات التى قام بإنشائها على خدمة مستندات جوجل Google Docs، بعكس ملفات الوورد الموجودة فى منطقة واحدة فقط، ولا يمكن الوصول إليها سوى من جهاز واحد.

– الحفظ السريع

ولعل واحدة من أبرز مشاكل برنامج “وورد” من شركة مايكروسوفت هى عدم وجود ميزة الحفظ التلقائى للملفات، إذ يمكن ان يتسبب انقطاع الكهرباء فى بعض الأحيان لضياع ملفات وورد تضم الكثير من البيانات خاصة فى حال عدم حفظها قبل ذلك، إلا أن Google Docs تتيح للمستخدمين الحفظ السريع لكافة الملفات بشكل تلقائى وسريع.

– البحث فى جوجل

تتيح مستندات جوجل للمستخدمين القدرة على البحث عن كلمة معينة أو جملة موجودة داخل Google Docs دون الحاجة لفتح تبويب جديد، إذ يمكن البحث عنها من داخل نفس الصفحة المفتوحة فى الوقت الحالى.

– حفظ الملف بأكثر من صيغة

إذا كان المستخدم يعتمد على Google Docs فيمكنه أن يقوم بتحميل الملفات النصية التى يعمل عليها بأكثر من صيغة، سواء كانت صيغ Docx أو صيغة PDF لكى يحافظ على تنسيق الملف الخاص به وغيرها من الصيغ الأخرى

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