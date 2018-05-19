للتخلص من الذباب إليكم هذه النصيحة

لا شكّ في أن أكثر ما يعكر المزاج في فصل الصيف، هي وجود الحشرات التي يصعب التخلّص منها مثل الذباب والبعوض.

ولكي يتم التخلّص منها بطريقة سلمية هناك بعض الأعشاب الني تقوم بالتصدّي لها، وهي:

أولا، حشيشة الدود أو “الزر الذهبي”، هي عشبة كان يتم استخدامها في القرن التاسع عشر في ​توابيت​ الموتى من أجل منع تكون الديدان على الجثامين، وبالتالي تساهم بصد معظم الحشرات التي تزعجكم.

ثانيا، الريحان الحلو، هي تلك التي تتمتع برائحة لاذعة، الأمر الّذي يجبر الذباب إلى الهروب من رائحتها.

ثالثا، أوراق الغار، والتي تساهم بطرد الصراصير والعث، وحتى قد تكون فعالة ضد الفئران.

أخيرا اللافندر، التي تتمكن من إبقاء الحشرات بعيدة عن منزلكم إن قمتم بوضع واحدة تحت نافذتكم.

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