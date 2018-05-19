تركيا.. 11 ألف دولار غرامة لمن يقطف هذه الزهرة

فرضت السلطات التركية 48 ألفا و600 ليرة (10 آلاف و800 دولار) غرامة مالية على كل شخص يقطف “زهرة القمر” التي تنمو في وادي كيرسا بولاية أفيون قره حصار.

ووضعت السلطات التركية في الولاية هذا النوع النادر من الزهور تحت الحماية، وتعرف الزهرة بين عامة الشعب بورود التوليب الأحمر، التي تنتمي إلى العائلة “Paeonia Officinalis”.

وفي كل عام بين شهري أيار ونيسان تعرض زهور القمر سحرها في وادي كيرسا على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأكد نوزت ألغان مدير المنطقة الخامسة لحماية الغابات والمحميات الطبيعية، في تصريح للأناضول، إيلاءهم أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع النباتي والطبيعي في المنطقة.

وأشار ألغان إلى أنهم يتعاونون مع مختصين في جامعة أفيون كوجا تبه للحفاظ على النباتات المستوطنة، بهدف زيادتها من خلال وضع كاميرات مراقبة.

ولفت ألغان إلى أن الوادي مكان مثالي لالتقاط صور للطبيعة، قائلا: “إن قطف الزهور أو محاولة نقلها إلى مكان آخر ممنوع”.

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