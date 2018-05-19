بالصور: ثلاثة عشر حقيقة علمية مذهلة لم نتعلمها في المدرسة

ثلاثة عشر حقيقة علمية مذهلة لم نتعلمها في المدرسة

الملخص: الحقائق العلمية تزداد يومًا بعد يوم ولا يمكن القول بانتهائها ،في هذا المقال ستتعرف على ١٣ حقيقة مذهلة لم تتعلمها من قبل.

تعلمنا في المرحلة الثانوية من الدراسة بعض العلوم المدهشة مثل نظريات أينشتاين عن النسبية، والجدول الدوري، وتضاعف الحمض النووي (DNA) ، العلم الذي تعلمناه في المدرسة يضع الأسس لجميع الأشياء المذهلة الأخرى التي سندرسها، لكن العلم بلا شك لا ينتهي بنهاية المرحلة الثانوية، وبمجرد أن تتعلم أكثر وأكثر سيصبح الأمر ممتعًا جدًا.

دون ترتيب محدد ، سنذكر في هذا المقال بعض الحقائق المدهشة التي لا يصدقها العقل، وهذه الحقائق لم نتعلمها في المدرسة ولكن نتمنى لو تعلمناها حينها ، بالتأكيد كنت سأنتبه مع المعلم إن شاركني هذه المعلومات المثيرة للاهتمام في الصف.

ملاحظة : إذا كنت قد تعلمت هذه الحقائق وأكثر في مدرستك فقد كان معلمك أكثر من رائع، من الجميل أن تخبره كم كان الأمر رائعًا.

1. من الممكن أن يغلي الماء ويتجمد بنفس الوقت

وتسمى بالنقطة الثلاثية ويحدث ذلك بمجرد وصول درجة الحرارة والضغط إلى درجة تناسب المادة في الثلاث حالات ( الغازية، والسائلة، والصلبة) لتدخل في التوازن الديناميكي الحراري ، يوضح هذا الفيديو مركب حلقي سداسي في الفراغ.

2. يمكن أن يحاصر الضوء في الشلال

هذا ليس مثالًا على الانعكاس الكلي الداخلي فقط! بل يُظهر أيضًا كيف تعمل كيابل الألياف البصرية لتوجيه الضوء المتدفق.

3. لقد التقطنا مركبة فضائية منطلقة باتجاه حافة النظام الشمسي بسرعة عالية جدا جدا.

جميعنا نعرف أن الصواريخ سريعة ،وأن الفضاء واسع. ولكن عندما نتحدث عن المدة التي نحتاجها للوصول إلى مناطق بعيدة في النظام الشمسي نحتاج ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ! قد تشعر أن المركبة الفضائية تزحف زحفًا للوصول إلى هناك!

هذه الصورة تظهر خطأ فكرة مقارنة سرعة المسبار نيوهورايزون – والذي تعدى كوكب بلوتو خلال العام الماضي- بسرعة طائرة بوينج 747 أو بسرعة الطائرة الاستكشافية بلاك بيرد SR-71.

4. قد تبدو البيضة وكأنها قنديل بحر عندما تكون تحت الماء.

قد تصنع البيضة المتشققة على الأرض فوضى كبيرة، ولكن إن كانت تحت سطح المحيط بـ 18 مترا (60 قدم)، وهناك ضغط عالي على البيضة بمقدار 2.8 ضغط جوي فستبقى أجزاء البيضة متماسكة معا وكأنها قشرة بيضة مخفية.

5. يمكنك إثبات نظرية فيثاغورس بواسطة السوائل

ليس بتطبيق القانون الذي علمك إياه معلم الرياضيات بأن أ2 + ب2 = ج2 ؟ في الحقيقة تستطيع إثبات ذلك في السوائل.

6. هذا ما يحدث عندما يبتلع الثقب الأسود النجم

NASA

عندما يصل النجم إلى الثقب الأسود تندفع سحابات ضخمة من الغاز كانفجار لتمتد لمئات السنين الضوئية. “عندما ينفجر النجم بسبب قوة الجاذبية للثقب الأسود فإنه يبتلع أجزاء من النجم بينما يقذف الجزء الباقي بسرعة عالية.” توضيح باحث جامعة جونز هوبكنز، سوفي غزاري.

7. يمكنك أن ترى دون نظاراتك.

توضح قناة (MinutePhysics) أن كل ما تحتاج فعله أن تصنع ثقبا في يدك مما سيساعدك على تركيز الضوء المتجه إلى شبكية العين. بالتأكيد لن تعطيك رؤية واضحة بنسبة 20/20 ولكنها بداية جيدة عند نسيانك لنظاراتك في المنزل.

8. هكذا يتكون الوجه في الرحم

نمو الأجنة عملية معقدة جدًا، فقد بدأ العلماء حديثًا بفهم الأمر ، ولكن هناك أمر واحد قد استطاع العلماء رسم مراحله وهو كيف يتضاعف الجنين في الرحم ليتشكل وجه الإنسان.

9. فرقعة مفاصل أصابعك ليس بالضرورة مسبب للضرر

قام باحث بتجربة لمدة 60 عامًا، قام الباحث بفرقعة مفاصل يد واحدة من يديه ، ووجد أنه لا يوجد فرق ملحوظ في كمية التهاب المفاصل بين اليدين في نهاية تجربته

10. الانفجار الشمسي أو النجمي يمكن أن يصدر طاقة هائلة تقدر بـ 100 مليون ميجا طن قنابل ذرية.

وذلك يحدث طوال الوقت.

11. تهبط القطط دائمًا على أقدامها ، والشكر لعلم الفيزياء.

يوضح المشهد المذهل المُصَورُ بالحركة البطيئة أن القطط تستخدم كلا من جزأي جسمها (الجزء الأمامي والخلفي) بشكل منفصل لتضمن حركة دورانية سريعة .

12. عند انفجار قنبلة يدوية من الأفضل لك أن تكون على الأرض وليس تحت الماء

هل ترى البالونات؟ هذا ما سيحدث لرئتيك إذا ما وقع انفجار قريب منك وأنت تحت الماء.

13. إذا قمت بلف الكرة أثناء إسقاطها ، سوف تطير.

تأثير ماغنوس هو السبب في طيرانها ، و يحدث ذلك عندما يكون الهواء من الجهة الأمامية للجسم الذي يدور وكأنه يدور معه في نفس اتجاهه، والذي يعني أن الهواء يجري مع الجسم وينحرف للخلف ، ويتحرك الهواء من الجهة الأخرى للكرة في نفس الوقت في الاتجاه المعاكس، لذلك فإن الهواء يتدفق بشكل منفصل.

يمكننا أن نستمر في عرض الحقائق.. ولكن أفضل جزء حول العلم أنه يكتشف أشياء جديدة في كل يوم. لا تتوقف أبدًا عن الاستزادة من العلم.

نون العلمية

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