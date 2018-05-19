إكتشفوا فوائد النشا للجسم والبشرة

​النشا​ مادة كيميائية حيويةٌ يتِم استخراجها من النباتات؛ فتُستخرج من الحبوب كالذرة و​الأرز​ والقمح والشعير، أو من النباتات ذات الدرناتِ كالبطاطا.

وهو ينتمي إلى مجموعة الكربوهيدرات ويتكون من سلاسل طويلة من سكر الأميلوز وسكر الأميلوبكتين ليكون بوليمر النشا، وهو أحد أكثر ​السكريات​ تعقيداً وذو أطول السلاسل الكربونية في الكيمياء العضوية، والصيغة الكيميائية للنشا هي: (C6H10O5 n).

جميع أنواع النشا باختلاف مصادرها تحتوي على 98% من النشا، والباقي بروتين وسكر وعناصر أخرى.

والنشا مسحوق أبيضُ اللونِ قليل الذوبان في الماء البارد ويعكّر الماء إلى أن يترسّب ولكنه سريع الذوبان في الماء الساخن، ويُكون مادة جيلاتينة هلامية سرعان ما تجف وتصبح صلبة، بإنخفاض درجة الحرارة.

فوائد النشا للجسم

النشا من السكريات المعقدة التركيب التي يتم هضمها في أكثر من جزء من الجهاز الهضمي؛ فالمرحلة الأولى تتم في الفم حيث يفرز عليها إنزيم ألفا أميلايز، والمرحلة الثانية في الأمعاء الدقيقة فيتم تحويله إلى سكر ثنائي بواسطة أنزيم ألفا أميلاز الموجود في الأمعاء، المرحلة الثالثة والأخيرة تحويل السكر الثنائي إلى سُكرٍ بسيط في الأمعاء الدقيقة، يسهُل على ​الجسم​ امتصاصُها والاستفادة منها في العمليات الحيوية بواسطةِ مجموعةٍ من الأنزيمات كإنزيم سكراز وإنزيم ليباز.

والنشا مركب عالي السعرات الحرارية، فهو يمد الخلايا بالطاقة اللازمة لإتمام عملياتها الحيوية، ويوجد في الحبوب كالذرةِ والأرزِ والقمحِ وفي البطاطا والبطاطا الحلوة، ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناول المواد النشوية لأنّها تؤدي إلى زيادة الوزن.

يدخل النشا في صنع بعض أنواع الحلويات كالمهلبيةِ، الّتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخصوصاً في فصل الشتاء.

النشا يُساعد على التخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة في فروة الرأس؛ وذلك بنثرِ النشا على الفروة وتركها مدةَ ربعِ ساعةٍ لتمتصِ الدهون، ومن ثم يُغسل ​الشعر​.

فوائد النشا للبشرة

التخلص من الزيوت الزائدة ب​البشرة​ بإمتصاصها، وخصوصاً لأصحاب البشرة الدهنية، ويتم ذلك من خلال وضعه على الوجه مباشرة كبودرة ​الماكياج​.

تطهير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة، من خلال خلط ملعقة كبيرة من الغليسرين مع ملعقة كبيرة من النشا، ووضعهما على البشرة.

علاج الطفح الجلدي، والحكة في البشرة ويهدئها؛ وذلك بفعل خصائصه المضادة للالتهابات.

التخلص من حروق الشمس وتهيّج البشرة، ويتم ذلك من خلال خلط النشا والماء جيداً، ووضع الخليط على المناطق المتأثرة وتترك لعدة دقائق، ثم تغسل المنطقة بلطفٍ بالماء الفاتر.

استخدامه في بعض حيل الماكياج، كوضعه على أحمر الشفاه اللامع حتى يصبح جافا، ويتم ذلك من خلال تربيت النشا على الشفاه بإستخدام الإصبع إلى أن يتم امتصاصه.

التخفيف من البقع الداكنة بالبشرة وتفتيحها بفعالية؛ وذلك بسبب إحتواء النشا على فيتامين A، الذي يساعد على ذلك.

الحفاظ على بشرة صحية من خلال التحفيز على تجديد الخلايا؛ وذلك بفعل المعادن الموجودة في النشا كالحديد والكالسيوم.

التقليل من حب الشباب والبثور بالبشرة؛ وذلك بسبب احتواء النشا على الزنك الضروري لمحاربة حب الشباب.

تعزيز صحة البشرة وترطيبها؛ ويعود الفضل إلى وجود فيتامين B1 و B2 بالنشا.

تحسين بنية البشرة والتخفيف من التجاعيد؛ وذلك لاحتواء النشا على فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة.

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