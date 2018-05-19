أشهر عراف في انكلترا يراهن على نبؤته حول سوريا وتركيا والسعودية فماذا قال ؟

أشهر عراف في انكلترا يراهن على نبؤته حول سوريا وتركيا والسعودية فماذا قال ؟

قال العراف الانكليزي ريتشارد الين أنا اراهن ان هذا ماسيحدث في سوريا والعراق مع نهاية عام 2018 وقال العراف لصحيفة ديلي تيلغراف ان:

الحرب في سوريا ستنتهي بحلول سياسية غير متوقعة تفرضها دول الاقليم على الفصائل المتقاتلة.

وعن مستقبل الرئيس الاسد قال ريتشارد ان الرئيس الاسد سيكون بوابة الحلول للحرب في سوريا وانه سيبقى في منصبه فترة ولايته بالكامل وهو من سيخرج سوريا من ازمتها الطويلة.

و عن تركيا قال:

لقد اوقعت امريكا تركيا في الفخ كما فعلت بصدام حسين بدخولة الكويت وتوقع انقسامات في الجنوب التركي على شكل ولايات كردية منفصلة, كما توقع اغتيال الرئيس التركي اردوغان لكنه لايموت وانما يخرجه من المشهد السياسي.

عن السعودية, قال ريتشرد بعكس الجميع اتوقع للسعودية نمو اقتصادي غير مسبوق.

وان المفاوضات الاخيرة مع اليمن ستكون جيدة, لكن قال ان خلاف في الاسرة الحاكمة سيؤدي الى توتر فيها.

أما على الصعيد الفني توقع ريتشارد للفنانة العالمية بريتني سبيرس حادث سير يجعلها خارج الغناء والفن الى الابد وكما توقع وفاة الممثلة الامريكية انجيلينا جولي بظروف غريبة اثناء علاجها وليس بسبب المرض بشكل مباشر

وكالات

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