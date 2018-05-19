وفاة قائد الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين داخل زنزانته

قالت مصادر طبية عراقية إن آخر قائد للحرس الجمهوري في الجيش العراقي السابق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين توفي مساء الجمعة خلال قضائه حكما بالسجن مدى الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن إياد فتيح خليفة الراوي 75 عاما أصيب بجلطة دماغية داخل زنزانته قبل أيام نقل على إثرها لمستشفى بغداد العسكري لإجراء فحوصات ثم جرى نقله لمستشفى اليرموك بعد التأكد من إصابته بالجلطة.

وولد الرواي في الأنبار غرب العراق عام 1943 وتخرج من الكلية العسكرية عام 1963 وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق أول ركن وشغل منصب قائد الحرس الجمهوري خلال حقبة الحرب العراقية-الإيرانية.

وترأس الراوي التشكيل العسكري الخاص الذي أسسه صدام وأطلق عليه اسم “جيش القدس”.

وكان الجنرال العراقي الراحل من أبرز المطلوبين للقوات الأمريكية بعد احتلال العراق وكان ترتيبه 30 ضمن قائمة بأبرز المطلوبين من ضمن 55 شخصية.

ونال الراوي حكما بالسجن مدى الحياة عام 2008 بعد إدانته بلعب دور في إنهاء إنهاء احتجاجات واسعة نفذتها عدة محافظات عراقية عام 1991.

وكالات

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