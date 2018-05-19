الحرارة تتجاوز معدلاتها بنحو 6 إلى 7 درجات اليوم وغداً

الحرارة تتجاوز معدلاتها بنحو 6 إلى 7 درجات اليوم وغداً

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا مغبرا في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

السبت الأحد الاثنين

دمشق 36-21 35-20 33-19

القنيطرة 33-20 31-19 28-17

درعا 38-22 36-22 34-21

السويداء 35-22 34-21 32-18

حمص 38-21 36-21 33-19

حماة 38-20 37-19 34-19

الحسكة 35-20 37-21 34-20

اللاذقية 32-22 31-21 29 -20

طرطوس 34-21 32 -19 31-20

حلب 37-20 35-19 32-18

إدلب 36-20 34-20 32-19

دير الزور 36- 23 38 -24 36-23

الرقة 36-22 35- 22 34-21

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