الدولار بأعلى مستوى في 5 أشهر مع هبوط اليورو و السبب.. ؟

صعد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 5 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، مدعوما بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا.

وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المئة، وموسعا مكاسبه منذ منتصف فبراير، إلى 5 في المئة مع مراهنة المستثمرين على أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم.

وسجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.

وهبطت العملة الأوروبية حوالي 7 سنتات في 3 أسابيع وسط صعود حاد للدولار. وسجلت في أواخر التعاملات في جلسة اليوم 1.1753 دولار وهو أدنى مستوى في 5 أشهر. وعلى مدار الأسبوع هبط اليورو حوالي 1.2 في المئة أمام العملة الخضراء.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 93.83 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وسجل الدولار أمس الجمعة أعلى مستوى في 4 أشهر أمام العملة اليابانية، مدعوما بزيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية تشير إلى آفاق إيجابية لأكبر اقتصاد في العالم.

لكن محللين في سيتي بنك قالوا في مذكرة إلى العملاء إن صعود الدولار لن يستمر طويلا، مشيرين إلى العجز في الميزانية الأمريكية الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019. وأضافوا أن ذلك قد يساهم في هبوط بنسبة 5 بالمئة في مؤشر الدولار على مدار الإثني عشر شهرا القادمة.

المصدر: رويترز

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