قاذفات قنابل روسية تفاجئ الطيران الأمريكي

نفّذ الطيران الاستراتيجي الروسي خطة التدريب للمرحلة الشتوية من العام التدريبي 2018.

واختتم الطيران الاستراتيجي الروسي المرحلة الأولى من العام التدريبي 2018 بتنفيذ 5 طلعات طيرانية.

وحلّقت قاذفات القنابل والصواريخ “تو-160″ و”تو-95إم إس” و”تو-22إم3″ خلال تلك الطلعات فوق المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر اليابان وبحر الصين الشرقي والبحر الأسود وبحر بارينتس وبحر النرويج وبحر الشمال وبحر بيرينغ وبحر أخوتسك. وانطلقت طائرات “تو-95 إم إس” للمرة الأولى من مطار بياك في إندونيسيا.

وأشار الجنرال سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران الاستراتيجي الروسي، إلى أن تلك الطلعات كانت مفاجئة إلى حد ما بالنسبة للدول الأخرى بدليل أن طائرتين فقط من طائرات سلاح الجو الأمريكي انطلقتا لمرافقة الطائرات الروسية، لافتاً إلى أن 5 أو 7 مقاتلات أجنبية ترافق قاذفات القنابل والصواريخ الروسية وقت تنفيذ مثل هذه الطلعات.

وأكّد قائد الطيران الاستراتيجي الروسي أن الطائرات الروسية التي نفذت تلك الطلعات “لم يعترضها أحد”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أعلن، يوم 12 أيار، أن مقاتلتين أمريكيتين من طراز “إف-22” رافقتا طائرات القوات الجوية الروسية خلال 40 دقيقة.

المصدر : سبوتنيك

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