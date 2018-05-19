كيف علقت شيرين على سحب صوت صديقها “الشيخ “فضل شاكر من تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى”؟

علقت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب على قرار سحب صوت زميلها اللبناني “ الشيخ “ فضل شاكر من تتر مسلسل ” ​لدينا أقوال أخرى” الذي يعرض حالياً في رمضان.

وقالت شيرين خلال لقاء مع برنامج IT “” بالعربي الذي يعرض على قناة (ام بي سي) ان “صوت فضل شاكر لا يعوض، وأنا أحب الشعب اللبناني واحترمه كثيراً، وإن في حالة وجود خطأ لفضل يجب معاقبته ولكن لا يجب علينا مهاجمته بطريقة لا يجب أن نفعلها مع فنان كبير بحجم فضل شاكر”.

وكانت شركة “العدل جروب” المنتجة للمسلسل قررت استبعاد فضل شاكر من غناء شارة مسلسل “لدينا اقوال أخرى” عقب ساعات من طرحها، بحجة عدم صدور قرار قانوني قاطع في مشكلته مع السلطات اللبنانية واتهامه بقضايا تتعلق بالارهاب.

وعاد فضل شاكر مؤخراً، للغناء بعد اعتزاله عام 2013 وانضمامه لجماعة أحمد الاسير، بطرح اغنية جديدة “ليه الجرح” من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد .

وكان فضل أعلن اعتزاله الغناء وانضمامه إلى جماعة أحمد الأسير في لبنان عام2013، وشارك معه في القتال ضد الجيش اللبناني ما دفع القضاء العسكري لإنزال عقوبة الإعدام بحقه بجرم تشكيل عصابة مسلحة وقتل جنود لبنانيين.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قضت العام الماضي، بالحكم بالسجن على فضل شاكر لـ 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته.

يشار إلى أنه بات معروفاً عن شيرين دفاعها عن الفنان فضل شاكر في قضيته، فقد أكد الأخير في مقابلة معه على قناة الجديد أن شيرين من أقرب الأصدقاء إليه ولها معزة خاصة في قلبه، وأنها وقفت بجانبه كثيرًا في محنته التي تعرض لها خلال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى أنها الوحيدة المتأكدة من براءته.

تلفزيون الخبر

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