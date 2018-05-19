لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد، مشيرا إلى أن التواجد العسكري الروسي في سوريا سيظل ما دامت هناك حاجة لذلك من قبل السلطات والشعب.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “كلارين” الأرجنتينية: “لقد تم تنفيذ العديد من المهام بنجاح، وتحقيق الأهداف. لقد لعبت دولتنا دورا حازما في القضاء على البؤرة العسكرية — السياسية للإرهاب المتمثلة في تنظيم “داعش” [المحظور في روسيا]. وبعد ذلك في شهر ديسمبر من العام 2017 تم إعادة جزء كبيرة من القوات العسكرية الروسية من الأراضي السورية. إلا أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد”.

وتابع الوزير: “ولذلك من المنطقي الانطلاق من أن التواجد العسكري لدولتنا في سوريا سيبقى ما دامت هناك حاجة لذلك من قبل السلطات الشرعية والشعب السوري الصديق”.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أعلن اليوم الجمعة، أن انسحاب الوحدات الأجنبية من سوريا يجب أن يتم بشكل شامل.

وقال لافرينتيف للصحفيين ردا عن سؤال حول إذا ما كان الحديث يجرى عن الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا: “يجب أن يتم هذا بشكل شامل.”

وأضاف المبعوث الروسي: “هذه إشارة، ستكون في الخطوة الأخيرة، لأن تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) قد هُزِم تقريبا”.

وتابع لافرينتيف: “الحديث يدور عن جميع الوحدات العسكرية الأجنبية المتواجدة في سوريا بما في ذلك الأمريكان والأتراك وحزب الله، وبالطبع الإيرانيين.”

واستدرك لافرينتيف أن الحديث لا يجري عن القوات الروسية، قائلا: “من ناحية أخرى، ما عدا قاعدتينا، لا يوجد هناك أي شيء، ومع استقرار الوضع، ستبقى لدينا بالطبع القاعدتين، وفعليا ليس لدينا أية وحدات أخرى”.

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