شركة تتحصل على ملكية حي الحمراوي قرب المسجد الأموي بدمشق.. من هي ؟

شركة تتحصل على ملكية حي الحمراوي قرب المسجد الأموي بدمشق.. من هي ؟

أقرّ “مجلس محافظة دمشق”، توصية “لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية” بنقل بعض أملاك المحافظة إلى “شركة دمشق الشام القابضة” ومنها العقارات المستملكة في حي الحمراوي حول المسجد الأموي بدمشق القديمة.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن نقل الملكية سيشمل المقسم 278 من تنظيم شرقي باب شرقي وهو المخصص لمشروع القرية التراثية التي من المقرر أن تضم أصحاب المهن التراثية في دمشق للحفاظ على مهنهم من الاندثار.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق” فيصل سرور، أن نقل أملاك المحافظة وبعض المشاريع للشركة هو لتفعيلها بعيداً عن الروتين، والحصول على عائد مادي كبير تستطيع من خلاله المحافظة زيادة المشاريع الخدمية المنفذة لصالح المواطنين.

وبيّن سرور، أن الشركة ستدخل على ملف تحسين واقع النظافة في المدينة، من خلال السعي لتأسيس شراكة مع إحدى الشركات لتنفيذ معمل جديد لمعالجة النفايات، لأن المعمل الحالي قد استهلك بعد 28 عاماً على تنفيذه ويقوم بمعالجة أقل من 10% من النفايات بدمشق.

ويعود استملاك حي الحمراوي القريب من الجامع الأموي إلى 1960، ويضم 74 منزلاً و56 محلاً تجارياً، وكان هدف الاستملاك هدمها ولكن ذلك لم يتم نتيجة مطالبات الأهالي وتدخل العديد من الجهات التي دافعت عن الحي الذي يعد من تراث دمشق القديمة.

وفي كانون الأول 2016، أطلقت “محافظة دمشق” شركة “دمشق الشام القابضة” برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف إدارة واستثمار أملاكها، وتنفيذ مشروع تنظيم 66 في منطقتي بساتين خلف الرازي “ماروتا سيتي” وجنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”.

ومن مهام الشركة القيام بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها قانونياً وتأسيس شركة أو أكثر لإدارة شركات أخرى تابعة او مساهمة بها وإجراء تراخيص البناء، ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز المقاسم والأقسام المنفذة لصالح المحافظة وتحت رعايتها.

المصدر: الاقتصادي –وائل الدغلي

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