إغلاق ملف شمال حمص.. ومسلحو درعا أمام خيارين

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن خروج أكثر من 35 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد بشمال محافظة حمص السورية.

وأوضح رئيس المركز الروسي اللواء يوري يفتوشينكو أنه تم إخراج 35 ألفا و270 شخصا عبر المعابر بالقرب من الرستن والقنطرة وتلبيسة في الفترة من 7 إلى 15 مايو الجاري.

وأشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة يختتم العملية لإخراج المسلحين من المنطقة، ويتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

وذكر يفتوشينكو أن النازحين مستمرون بالعودة إلى منازلهم، حيث عاد 221 نازحا إلى بيوتهم في محافظة حمص و103 نازحين إلى الغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي درعا، القت مروحيات الجيش السوري منشورات طالبت فيها المسلحين في المحافظة ريفا ومدينة بالقاء السلاح والانضمام إلى المصالحة الوطنية.

وبحسب مصدر صحفي، فإن أي عمل عسكري قادم للجيش السوري باتجاه مناطق المسلحين، يسبقه إلقاء منشورات من الجيش السوري يطالب بها المسلحين بالاستسلام والقاء السلاح و تسوية اوضاع من يرغب، أو شن عمل عسكري لتنظيف المنطقة من تواجد المسلحين بالقوة.

وسبق والقت مروحيات الجيش السوري منشورات على مسلحي ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي، طالبتهم بها بالمصالحة و مغادرة من يرغب، وذلك بعد حشود عسكرية للجيش في المنطقة.

وامتثل المسلحون في تلك المناطق لمطالب الجيش، حيث جرى تسوية اوضاع من يرغب وخرج آلاف المسلحين إلى الشمال السوري.

وجرى الأربعاء إعلان مناطق ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي محررة بالكامل من المسلحين.

ولم يبق في سوريا مناطق تخضع لسيطرة داعش والنصرة مع المعارضة السورية المسلحة سوى ريف القنيطرة وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي ودرعا، بالاضافة لمواقع داعش في الحجر الأسود والبادية السورية.

وكالات

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