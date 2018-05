هكذا تمنع الأصدقاء من الإشارة لك في صور رمضان

يمتلئ موقع فيسبوك بالصور الخاصة بالفوانيس وزينة رمضان والتي يتم الإشارة داخلها إلى الأهل والأصدقاء مع بداية الشهر الفضيل، وعلى الرغم من أن هذا الأمر أصبح من بين عادات الكثيرين على السوشيال ميديا، إلا أنه أصبح مزعجا بالنسبة للبعض.

إذا كنت تريد منع الآخرين من الإشارة لك في صور على فيسبوك، تعرّف إلى بعض الخطوات التي تساعدك في ذلك:

– قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings

– بعد ذلك اختر Timeline and Tagging

-ومن جانب خيار Who can add things to my timeline? اضغط على Edit

-ستجد خيار Review posts that friends tag you in before they appear on your Timeline؟ اضغط بجانبه على Enabled

-وإذا اردت العودة للشكل القديم عليك اتباع نفس الخطوات السابقة وإلغاء Enabled.