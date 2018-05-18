هل تعاني من السكري؟ إغلِ فقط هذه الأوراق وحُلّ مشكلتك بدون أدوية

السكري من الأمراض الشائعة التي تصيب عدداً كبيراً من الناس حول العالم. وهو يحدث عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج الانسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استعمال الأنسولين بالشكل المطلوب.

عوارض السكري هي:

· التبول أكثر من المعتاد لا سيما ليلاً.

· الشعور بالعطش الشديد.

· فقدان وزن غير مبرر.

· حكاك في العانة.

· جروح لا تندمل بسهولة.

· الشعور بتعب شديد.

· غشاوة في الرؤية.

· الفكرة السيئة عن هذا المرض أنه قد يسبب عدداً كبيراً من المشاكل مثل: رؤية ضعيفة، تعب، عمى، تلف في الأعصاب، فشل في الكلى ، مرض القلب، ضعف جنسي.

هناك عدد كبير من الوصفات التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ولكن هذه الوصفة هي الأكثر فعالية وحتى تحضرها أنت بحاجة إلى بضع أوراق من شجر المانغو.

إليك كيف يمكن أن تحضر هذه الوصفة:

أولاً: خذ 10 إلى 15 ورقة من أوراق المانغو ومن ثم اغلها في مقدار كوب من الماء واترك المزيج ليلة كاملة. في الصباح بدل أن تشرب الماء اشرب هذا المزيج على الريق. للحصول على نتيجة أفضل ينبغي أن تستعمل هذه الطريقة مدة شهرين أو ثلاثة.

يمكنك أيضاً أن تجفف الأوراق في مكان مظلم ومن ثم تسحق الأوراق التي جففتها. استعمل نصف ملعقة صغيرة من بودرة المانغو هذه مرتين باليوم.

هذه الأوراق مفيدة جداً للصحة بالإجمال، لأنها غنية بالفيتامينات والأنزيمات ومضادات الاكسدة والمعادن. كما يمكنها أن تعالج مشاكل صحية مثل الحمى والإسهال والأرق والدوالي والربو والتهاب الرئة والكريب. كما أن هذه هذه الوصفة تخفض ضغط الدم وتقوي الأوعية الدموية.

﻿