تعرفوا على فوائد البصل الرائعة للصحة و الجمال

يحتوي البصل رغم رائحته- على الكثير من العناصر الغذائية الغنية التي لا تعد ولا تحصى، فهو مفيد للجسم بدرجات عالية، وله العديد من وظائف الوقاية من الكثير من الأمراض، وينظم أداء بعض أجهزة الجسم بصورة واضحة، ويحسن من بعض وظائف الجسم، عموماً.

يعتبر البصل من النباتات المعمّرة وهو ثنائي الحول، وموطنه الأصلي منطقة آسيا الوسطى، ثم انتقل منها إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو من الخضراوات التي تزرع الآن في كل دول العالم، والبصل احتل أهمية كبيرة لدى العديد من الحضارات القديمة، ومنها حضارة الفراعنة لما له من فوائد لا تحصى، والبصل والثوم عائلة واحدة، ويحتوي البصل على مركبات الكبريت التي تميزه برائحته النفاذة القوية.

يساعد البصل على النمو الطبيعي للجسم وينشط الدورة الدموية، ويقاوم العديد من الأمراض بقدرته على مواجهة الفيروسات والجراثيم، ويحتوي على بعض المعادن والمواد الكيميائية، ومصدر غني بفيتامين “سي”، ويعد من الخضراوات ذات الألياف الغذائية الصحية للأشخاص، ويشتمل على البروتينات والحديد وحمض الفوليك.

تخفيض السكر

• يعمل البصل على تنظيم نسب السكر في الدم، لأنه يحتوي على الكروم العامل المساعد في التنظيم

• يعمل على تخفيض السكر في الجسم عن طريق مادة الكبريت التي تعمل على زيادة كميات الأنسولين المنتجة

• أثبتت دراسة علمية حديثة أن تناول البصل الأحمر يخفض من نسبة السكر في الدم لمدة خمس ساعات لمريض السكري من النوع الأول والثاني

• البصل له قدرة على تثبيت مستوى السكر في الدم، ويساعد خلايا الجسم على التفاعل والاستجابة الجيدة للأنسولين، وذلك نتيجة وجود مادة ثنائي كبريتيد البروبيل وفيتامين “سي”

• هناك علاقة بين زيادة انخفاض مستوى السكر في الدم وبين زيادة تناول الشخص للبصل

• البصل مفيد لمرضى السكري رغم احتوائه على نسبة من السكريات، لكن الجسم يمتصها بسهولة.

• أجريت الدراسة على نحو 920 شخصاً مريضاً بالسكري، وتبين من النتائج أن مستوى السكر في الدم تحسن بدرجة كبيرة، وتقلصت احتمالات ارتفاع السكر في الدم بوتيرة سريعة.

• من فوائد البصل لمريض السكري أنه يقوم بدور المضاد الحيوي بالنسبة لمرضى القدم السكرية ويساعد على علاجها

• يعمل على التخلص من جروح القدم ويقي المرضى من خطر هذه الجروح.

• البصل غير المطهو يساهم بقدر كبير في خفض مستوى السكر في الجسم، ويمكن وضع القليل من الخل أو الليمون عليه أو تناوله في السلطة الخضراء مع الطماطم والخضراوات الأخرى.

• يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في وقاية مريض السكري وحمايته من المضاعفات الجسيمة لهذا المرض مثل حدوث مشاكل للقلب.

• تنصح الدراسة مريض السكري بتناول بصلة مع وجبة الإفطار وأخرى مع وجبة العشاء، حتى يستفيد من مفعولها في تقليل سكر الدم.

علاج جديد لمرضى السكري من البصل

• يعكف بعض الباحثين على صناعة دواء مركب من البصل يعالج مرضى السكري، حتى يكون بديلاً جيداً لبعض الأدوية الأخرى ويساهم بصورة كبيرة في تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بهذا الداء.

• هذا العلاج من المنتظر أيضاً أن يكون له دور كبير في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم وإحداث توازن بينه وبين الكوليسترول النافع.

يحسن الجهاز الهضمي

• للبصل أهمية كبيرة في مساعدة الجهاز الهضمي؛ حيث يحتوي على كميات كافية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي لها تأثير إيجابي كبير في عملية الهضم؛ وذلك عن طريق خلق بيئة جيدة لنمو وتكاثر البكتيريا المفيدة والنافعة لعملية الهضم، ما يؤدي إلى تقوية وتعزيز دور هذه البكتيريا الجيدة، ما ينعكس إيجابياً على أداء الجهاز الهضمي.

• يزيد البصل أيضاً من إفراز كميات كبيرة من العصارة الهضمية، ويقلل من فرص إصابة المعدة بالتقرحات، كما يعالج حالات الإسهال المختلفة ويمنع حدوثها

• يقتل البصل ديدان المعدة ويعالج أية التهابات في المعدة والأمعاء، ويخفف من شدة التقلصات والتشنجات الناتجة من حالات التقيؤ والغثيان.

يحمي القلب

• غالباً ما تحدث مشاكل القلب كلها بسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار أو السيىء في الدم

• البصل الخام يساعد الجسم على إنتاج الكوليسترول النافع والمفيد، وبذلك يعمل على توازن النوعين الضار والجيد، وبالتالي الحفاظ على صحة جيدة للقلب، ويحافظ على عضلة القلب من الإصابات

• للبصل دور كبير في تخفيض حدوث النوبات القلبية؛ حيث يعمل على منع تراكم الترسبات في الشرايين وكذلك يقي الجسم من تجمع الصفائح الدموية، ما يقلل من فرص ارتفاع ضغط الدم، ويقي من تخثر وتجلط الدم وتصلب الشرايين

• يحمي البصل الجسم من استمرار ارتفاع الضغط وينظمه في الجسم

• هذا ينعكس على حماية القلب من الأمراض التاجية والكثير من المشاكل الأخرى، وبذلك أيضاً يقي الأشخاص من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية.

يعزز المناعة ويقي من السرطان

• يحتوي البصل على مضادات الأكسدة، التي تعمل على وقاية الجسم من الأمراض، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز دوره في مقاومة الأمراض، وذلك لأنه يحتوي على كميات وفيرة من فيتامين “سي” المفيد للمناعة، وبذلك يخلص الجسم من إفراز مادة الهيستامين التي تزيد من حساسية الجسم للكثير من المؤثرات.

• البصل يحتوي على مركبات تساهم بشكل كبير في وقف نمو الأورام السرطانية، ويحمي ويمنع الإصابة بمرض سرطان العنق والقولون وسرطانات الفم

• يعمل على وقف نمو الخلايا والأورام السرطانية، ويوقف زحف وانتشار الخلايا الخبيثة في البروستاتا والرئتين والمبايض وبطانة الرحم، ويمنع خلايا السرطان من الانتشار في الثدي، وله مميزات ضد الأورام بصفة عامة.

ينقي الدم وينشط الدورة الدموية

من خصائص البصل أنه يعمل على تنقية الدم وتنشيط الدورة الدموية، ومد الجسم بمركبات الفلافونويد.

فوائد البصل للبشرة

للبصل دور كبير في علاج البثور وحب الشباب، لأنه يحتوي على مضادات طبيعية ضد الميكروبات والجراثيم، ولذلك يعد البصل من المواد المطهرة القوية، ويستطيع حماية البشرة من هجوم البكتيريا التي تسبب الإصابة بحب الشباب

يقي البصل الجلد من الإصابة بالالتهابات المتنوعة، فهناك طريقة تستخدم كعلاج لحبوب الشباب عند خلط ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير البصل، ثم توضع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ويمكن إضافة زيت “الافندر” لتقليل الرائحة.

ماسك البصل للوجه

• ملعقتين من عصير البصل

• ملعقة من الحليب

• ملعقتين من الدقيق

• تخلط هذه المكونات ثم يتم وضعها على الوجه لمدة تصل إلى 25 دقيقة

• سوف تحصل على نتيجة جيدة من بشرة متوهجة

• تعمل هذه الخلطة على تفتيح لون البشرة، والتخلص من الأماكن الداكنة

يعالج تساقط الشعر

• يساهم البصل في علاج تساقط الشعر

• يعالج البصل مشكلة قشرة الرأس، ويقضي على الالتهابات الفطرية وأضرار الخميرة

• عصير البصل يمكن أن يمنع حدوث حالة شيب الشعر، ويقلل من هجوم الشيب على الرأس

• يمكن وضع عصير البصل على فروة الرأس لمدة 15 إلى 20 دقيقة

• لصنع علبة من الشامبو المصنوع من عصير البصل، يضاف كوب من عصير البصل وكوب من عصير الثوم يتم إلى نوع الشامبو المناسب للشخص، مع وضع ملعقة من العسل لمنع جفاف الشعر، ثم ترج العلبة جيداً لخلط المكونات، ويغسل الشعر بهذا الخليط مرة كل ستة أيام

• يمكن أيضًا وضع بصلة متوسطة الحجم في الخلاط مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وعدد مناسب من فصوص الثوم، وخلط هذه المكونات في الخلاط جيداً، ثم يوضع هذا المزيج على الشعر مرة كل أسبوع لمدة ساعتين، والنتيجة شعر كثيف مع تقوية بصيلات الشعر.

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