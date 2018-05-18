موجة حر غير عادية في سوريا أول 6 أيام برمضان

موجة حر غير عادية في سوريا أول 6 أيام برمضان

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق , نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية , فيما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر غدا درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديميا فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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