اسم ميادة بسيليس يسقط سهوا من شارة مسلسل روزنا.. و الفنانة مصدومة !!

بعد أن وجهت الفنانة السورية القديرة ميادة بسيليس عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك عتباً قاسياً للقائمين على مسلسل روزنا التي غنت شارته بسبب غياب اسمها عن شارة العمل، جاء الاعتذار سريعاً من مخرج روزنا الفنان عارف الطويل على فيسبوك وقال على صفحته الشخصية:

“رسالتي للسيدة الرائعة ميادة بسيليس

بخصوص عدم وجود الاسم في شارة مسلسل روزنا :

الغالية والمحترمة والصديقة والمبدعة اللي انا معجب شخصياً بفنك وأخلاقك وإنسانيتك … وما بنسى عشرة العمر اللي بينا ومحبتي لحلب بتتقاطع مع محبتي الك … انا كتير خجلان من الخطأ الغير مقصود الغلط غلطي انا وانصدمت اثناء مشاهدتي للحلقة الأولى بعدم كتابة اسمك على الشارة .. صدقيني الشارة بتصير اصدق وأقوى بوجود اسمك سيدة ميادة .. انا تواصلت من اجل تلافي هذا الخطأ اللي بأكد مرة تانية أني اتحمل مسؤوليته.

وللعلم أيتها الغالية لا يمكن ان يكون هناك فعل مقصود اتجاهك لأنني على يقين انك محبوبة ومحترمة من الجميع دون استثناء وانا منهم طبعا”

عارف الطويل

يذكر أن الفنانة السورية الكبيرة لم تأخذ أجرا نهائيا على أداءها لأغنيه شارة المسلسل وقالت أنها تقدمها دون أجر لأجل سوريا ولأجل حلب.

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