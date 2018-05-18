بئر غاز جديد شمال دمشق يوضع في الخدمة قريباً

بعد أن أنجزت بنجاح مشروع محطة قارة للغاز تستكمل الخبرات الوطنية من مهندسين ومشرفين وفنيين جهودها لإكمال مشروع منطقة شمال دمشق بالعمل على إنجاز مشروع محطة البريج والذي يتكون من مجمع دخل “مانيفولد” وفواصل وخزانات سعة 180 م3 واستكمال حفر بئر “البريج 4”.

ويهدف المشروع إلى فصل الماء والسوائل الهيدركربونية المنتجة من الآبار المربوطة / البريج 1 والبريج4/ ومن ثم نقل الغاز عبر خط التصدير إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.

وقال المهندس حسن حسن رئيس مجموعة شمال دمشق أن العمل حاليا في طور استكمال بئر /البريج 4/ والذي هو قيد الحفر لوضعه في الانتاج قريبا.

وأوضح المهندس زياد عفارة رئيس وحدة الميكانيك أن مشروع البريج هو استكمال لشمال دمشق بعد إنجاز مرحلة قارة. حيث تم الانتهاء من محطة البريج وادخال /البريج 1/ بمعدل انتاج حوالي 150 الف م3/ في اليوم ويتم العمل لاستكمال بئر /البريج 4/ لوضعه بالخدمة وهو ماسيساهم برفد الشبكة بكمية من الغاز.

المهندس غسان طراف مدير مشروع غاز شمال دمشق أشار إلى أن محطة غاز البريج هي استكمال للمرحلة الأولى لمشروع استثمار غاز شمال دمشق، مبينا أن ميزة المشروع أنه تم استخدام كامل المعدات المتوافرة بالمناطق التي تم تحريرها من قبل أبطال الجيش العربي السوري حيث تم تأهيلها ووضعها في الخدمة من جديد وتحقيق وفورات تتجاوز 5 ملايين دولار.

مدير عام الشركة السورية للنفط المهندس طراد السالم أشار إلى استمرار حفر بئر /البريج 4/ حتى عمق 2500 متر للعمل على وضعه بالخدمة خلال شهر، متوقعا أن يصل إنتاجه إلى 200 ألف متر مكعب من الغاز، لافتا إلى أن خطة الشركة السورية في مشروع شمال دمشق تتضمن حفر 7 آبار حتى نهاية عام 2018/.

البعث

﻿