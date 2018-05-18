باستثناء من “السيسي”.. دبلوماسي مصري يتزوج من هذه الفتاة سورية

باستثناء من “السيسي”.. دبلوماسي مصري يتزوج من هذه الفتاة سورية

أصدر رئيس مصر “عبد الفتاح السيسي” قرارا بالموافقة على زواج موظف يعمل في السلك الدبلوماسي المصري من سيدة سورية الجنسية، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية المصرية بتاريخ 17 أيار/مايو الجاري، وحمل الرقم 194.

وحسب الجريدة الرسمية فإن قرار “السيسي” جاء على الشكل التالي: “يُـؤذن للسيد تامر فتحي عبد السلام حماد – المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية”.

وتأتي الموافقة على زواج الدبلوماسي المصري من السيدة السورية بموجب قرار من “السيسي” بمثابة استثناء، حيث إن قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي في مصر يفرض حظرا على زواج الدبلوماسيين بأجنبيات (غير مصريات)، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعد بحكم المقال من عمله، ولكن القانون يجيز استثناء الدبلوماسيين بقرار من رئيس الجمهورية، إذا كان الدبلوماسي سيقترن بمن تحمل جنسية دولة عربية.

وكالات

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