سلسلة انفجارات تهز محيط مطار حماه العسكري

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة اليوم الجمعة.

وتحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن أربعة انفجارات على الأقل دوت في ضواحي المدينة، مع نشر صور تظهر أعمدة الدخان تتصاعد فوق مواقع الانفجارات.

و قد أفاد أفاد مصدر أمني بأن حريقا شب في أحد مستودعات الذخيرة في مطار حماة، مما أدى إلى حدوث 4 انفجارات متتالية.

وذكر المصدر لوكالة “سبوتنيك” أن “التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق”، مرجحا أن “يكون الحريق نتج عن الحرارة الشديدة”.

وتابع المصدر أن “النيران لا تزال مشتعلة إلى اللحظة وسيارات الإطفاء تحاول إخماد الحريق”.

ولم يتم حتى لحظة إعداد هذا الخبر, التأكد من حجم الخسائر المادية و البشرية أو سبب الانفجارات الأكيد, و إن كانت المصادر ترجح حدوث انفجار في أحد مستودعات الذخيرة في المطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

و مطار حماه العسكري هو مطار عسكري تديره القوات الجوية السورية, و يقع بالقرب من مدينة حماة ويشكل حداً لها من الجهة الغربية وفاصلاً بين المدينة وريفها الغربي.

و يحتوي المطار على مدرج إسفلتي واحد، يبلغ طوله 2783 م وعرضه 45.5 م وعدة مهابط للمروحيات، ويقع على ارتفاع 309 م عن سطح البحر.

صورة توضح حجم الانفجار و الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من مسافات بعيدة.

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