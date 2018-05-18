التحديث الكامل و الأخير.. مواعيد وقنوات عرض المسلسلات السورية في رمضان 2018
التحديث الكامل و الأخير.. مواعيد وقنوات عرض المسلسلات السورية في رمضان 2018
تضم المسلسلات السورية في رمضان 2108 هذا العام, العديد من ألمع نجوم الدراما السورية.
مثل قصي خولي و بسام كوسا و باسم ياخور و سلاف فواخرجي و عباس النوري و غيرهم من ألمع نجوم الدراما السورية.
و سيظهر هؤلاء النجوم بشخصيات متجددة من خلال أعمال درامية متنوعة بين القصص التاريخية و الاجتماعية و الكوميدية, في ظل ابتعاد الدراما السورية هذا العام عن مسلسلات البيئة الشامية و اقتصارها على مسلسلين اثنين هما: حريم الشاويش و عطر الشام.
فيما أبرز الغائبين عن دراما رمضان لهذه السنة هما مسلسلي: باب الحارة و بقعة ضوء.
الأعمال المتميزة و التي ننصحكم بمشاهدتها بحسب الناقد الفني في وكالة أوقات الشام الإخبارية:
1- طريق لعابد فهد و نادين نجيم.
2- رائحة الروح
3- روزنا
4- الواق واق
اليكم الان اللائحة الكاملة و الشاملة لمواعيد وقنوات عرض جميع المسلسلات السورية في رمضان 2018 لمحبي الدراما السورية: