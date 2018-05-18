التحديث الكامل و الأخير.. مواعيد وقنوات عرض المسلسلات السورية في رمضان 2018

تضم المسلسلات السورية في رمضان 2108 هذا العام, العديد من ألمع نجوم الدراما السورية.

مثل قصي خولي و بسام كوسا و باسم ياخور و سلاف فواخرجي و عباس النوري و غيرهم من ألمع نجوم الدراما السورية.

و سيظهر هؤلاء النجوم بشخصيات متجددة من خلال أعمال درامية متنوعة بين القصص التاريخية و الاجتماعية و الكوميدية, في ظل ابتعاد الدراما السورية هذا العام عن مسلسلات البيئة الشامية و اقتصارها على مسلسلين اثنين هما: حريم الشاويش و عطر الشام.

فيما أبرز الغائبين عن دراما رمضان لهذه السنة هما مسلسلي: باب الحارة و بقعة ضوء.

الأعمال المتميزة و التي ننصحكم بمشاهدتها بحسب الناقد الفني في وكالة أوقات الشام الإخبارية:

1- طريق لعابد فهد و نادين نجيم.

2- رائحة الروح

3- روزنا

4- الواق واق

اليكم الان اللائحة الكاملة و الشاملة لمواعيد وقنوات عرض جميع المسلسلات السورية في رمضان 2018 لمحبي الدراما السورية:

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