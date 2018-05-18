الجيش السوري يعرض المصالحة على كافة محافظة درعا.. و إلا!

القت مروحيات الجيش السوري منشورات طالبت فيها المسلحين في محافظة درعا ريفا ومدينة بالقاء السلاح والانضمام إلى المصالحة الوطنية.

وبحسب موقع مراسلون، فإن أي عمل عسكري قادم للجيش السوري باتجاه مناطق المسلحين، يسبقه إلقاء منشورات من الجيش السوري يطالب بها المسلحين بالاستسلام والقاء السلاح و تسوية اوضاع من يرغب، أو شن عمل عسكري لتنظيف المنطقة من تواجد الارهابيين بالقوة.

وسبق والقت مروحيات الجيش السوري منشورات على مسلحي ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي، طالبتهم بها بالمصالحة و مغادرة من يرغب، وذلك بعد حشود عسكرية للجيش في المنطقة.

وامتثل المسلحون في تلك المناطق لمطالب الجيش، حيث جرى تسوية اوضاع من يرغب وخرج آلاف المسلحين إلى الشمال السوري.

وجرى الأربعاء إعلان مناطق ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي محررة بالكامل من المسلحين.

ولم يبق في سوريا مناطق تخضع لسيطرة داعش والنصرة مع المعارضة السورية المسلحة سوى ريف القنيطرة وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي ودرعا، بالاضافة لمواقع داعش في الحجر الأسود والبادية السورية.

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