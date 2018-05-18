بدء إعمار تلبيسة بعد عودتها إلى حضن الوطن

انطلقت أعمال إعادة الإعمار في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص السورية والتي تم تحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة غير الشرعية منذ عدة أيام.

وتعمل في المدينة المعدات الثقيلة التي تقوم بإزالة الأنقاض وتطهير الطرق، كما تتم إعادة إعمار البنية التحتية. وتقوم دوريات الشرطة العسكرية الروسية بضمان الأمن في المدينة.

وبدأ السكان المدنيون بالعودة إلى منازلهم في تلبيسة. وقال علي طرف أحد سكان المدينة للصحفيين: “الحمد لله أن الهدوء بدأ يسود مدينتنا. طبعا حياتنا ستكون صعبة في المرحلة الأولى. ترون أن كل شيء مدمر هنا. ولا يوجد أي شيء. وينقصنا الخبز والأموال لشرائه. ونأمل كثيرا من روسيا مساعدتنا. ونعرف جيدا أن العسكريين الروس يوصلون المواد الغذائية إلى المدن الأخرى”.

وكانت وسائل الإعلام أفادت سابقا بأنه تم تحرير عدد من المدن في محافظة حمص بمساعدة مركز المصالحة الروسي من سيطرة المسلحين من المجموعات غير الشرعية، وباتت هذه الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: نوفوستي

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