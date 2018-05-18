ضبط لحوم دجاج تباع على أنها لحوم خروف في الأسواق!

ضبط لحوم دجاج تباع على أنها لحوم خروف في الأسواق!

في سابقة هي الأولى من نوعها تمكنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب من ضبط كمية من لحوم الدجاج تباع على أنها لحوم خروف في السوق.

وأوضح مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أنه وجراء الرقابة المستمرة والمشددة والجولات التموينية في الأسواق بمناسبة شهر رمضان للتحري عن حالات الغش، استطاعت المديرية ضبط كمية من لحوم الدجاج والديك مخلوطة بقليل من لحم الخروف ومقدارها 33 كيلو غرام في ملحمة طيبة بحي الفيض تباع على أنها لحم خاروف للمستهلك. ولفت إلى أنه جرى مصادرة اللحوم وتنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.

وبينما يباع كيلو لحم الدجاج المفروم بنحو 1500 ليرة سورية، يصل ثمن كيلو لحم الخروف إلى 5200 ليرة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف ضعف سعر الأول. ويكثر في حلب بيع لحم الخاروف والغنم المفروم من دون التأكد من مصدر اللحوم.

ودعا المصدر المواطنين إلى ممارسة حقهم الرقابي على مبيعات أنواع السلع والبضائع المختلفة ومنها اللحوم التي يزيد الإقبال عليها في الشهر الفضيل.

وكانت المديرية ضبطت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة محال لبيع الفروج تبيع كميات منه فاسدة عدا عن الفروج المهرب من مصدر أجنبي مخالف للشروط الصحية مثل الفروج الأمريكي المجمد والمهرب عبر تركيا.

الوطن أون لاين

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