بوتين ينصب صواريخ كاليبر في المتوسط كرمى لسورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن سفناً عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر الموجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر المتوسط.

وفي كلمة أمام القيادة العسكرية العليا خلال اجتماع في منتجع سوتشي، قال بوتين إن نشر السفن جاء نتيجة “التهديد الإرهابي الذي لايزال قائماً في سورية”.

ولم تتضح طبيعة التهديد على الفور، لكن تصريحات الرئيس الروسي تأتي بعد تصاعد التوتر في سورية مؤخراً بعد الاشتباك الجوي الذي جرى بين الدفاعات الجوية السورية وصواريخ كيان الاحتلال.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع عسكري في سوتشي الأربعاء: “على خلفية وجود تهديد حدوث اعتداءات للإرهابيين الدوليين في سورية، فإن بواخرنا في البحر المتوسط الحاملة لصواريخ كاليبر ستدخل الخدمة الدائمة”.

وأضاف بوتين: “إن رفع القدرات القتالية للأسطول وممارسة البعثات البحرية لمسافات طويلة والتمارين والتدريب يجب أن تستمر بكل تأكيد”.

يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية استخدمت هذه الصواريخ عدة مرات لضرب مواقع الإرهابيين في سورية وخاصة تنظيم داعش وكانت المرة الأولى في السابع من تشرين الأول 2015 .

وقبل أيام، حاول الاعدو الإسرائيلي استهداف مواقع للجيش العربي السوري عبر غارات جوية من بعيد وصواريخ باليستية، إلا أن الدفاعات الجوية العربية السورية أحبطت الهجوم بعد أن اشتبكت معها بكفاءة عالية أدت لإسقاط غالبية الصواريخ المعادية دون تمكينها من تحقيق أهدافها.

وكالات

﻿