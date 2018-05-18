أهالي الغوطة الشرقية في “الحرجلة” يبدأون رحلة العودة إلى منازلهم

بدأت العائلات المقيمة في مركز الإقامة المؤقتة بمنطقة “الحرجلة” بريف دمشق بالعودة إلى منازلها في قرى وبلدات الغوطة الشرقية، بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار لها.

وبعد نحو شهرين على تحرير مناطقهم، بدأ الأهالي عبر حافلات خصصتها محافظة ريف دمشق لتسهيل نقل الأسر إلى بلدات سقبا وحمورية ومسرابا بالغوطة الشرقية.

وأشار فهد قرواني رئيس مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة إلى أن عملية إعادة من يرغب من الأهالي إلى منازلهم في الغوطة الشرقية بدأت، حيث بلغ عدد العائدين 331 شخصاً من أهالي سقبا وحمورية ومسرابا، لافتاً إلى أن العملية مستمرة حتى إعادة جميع الراغبين من أهالي الغوطة الشرقية إلى منازلهم، في حين اختارت الأسر التي لديها أبناء يتقدمون لشهادة التعليم الأساسي البقاء في المركز ريثما تنتهي الامتحانات.

وبين قرواني أن عملية تجهيز الحافلات تبدأ منذ الصباح، حيث يتم صعود الأسر بعد تأمين أمتعتها داخل الحافلة ومن ثم تدقق الأسماء وتنطلق إلى الغوطة الشرقية، لافتاً إلى أن العائدين اليوم هم من أهالي بلدة سقبا.

وبالتوازي مع العملية العسكرية التي نفذتها وحدات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية والتي أدت إلى إخراجها منها إلى إدلب وجرابلس، أمنت وحدات الجيش عبر فتح 4 ممرات آمنة في جسرين وحمورية ومخيم الوافدين وحرستا خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية من الذين كانت تحتجزهم التنظيمات الإرهابية وتتخذهم دروعاً بشرية، واسكنتهم في مراكز للإقامة المؤقتة وبعد إعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة الشرقية ودخول مؤسسات الدولة إليها وانطلاق عجلة الحياة فيها، تعمل اليوم الجهات المعنية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق على إعادة الأهالي إلى منازلهم لبدء حياة جديدة.

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