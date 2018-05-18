تنظيف الأنفاق السبعة في دمشق

كشف تقرير القيام بتعزيل ريكارات خطوط الصرف الصحي الرئيسية في مناطق متفرقة من مدينة دمشق بوساطة ورشة التعزيل في الشركة وورشات التعزيل في مناطق الصيانة بحدود 2125 ريكاراً ذلك وفق برنامج زمني موضوع مسبقاً و معد لهذه الغاية، مع متابعة تعزيل كافة المطريات ضمن أنفاق السيارات في مدينة دمشق ومنها نفق (الأمويين- 17 نيسان- الكارلتون- كفرسوسة- الثورة- الفيحاء- العباسيين).

ولفت التقرير إلى أن عدد المواطنين المخدمين بشبكات الصرف الصحي في مدينة دمشق وريف دمشق يصل إلى حدود 6 ملايين مواطن، مبيناً أن طول الشبكات بما فيها خطوط تجميع مياه الصرف الصحي الرئيسية و الفرعية في مدينة دمشق و ريفها يتراوح بين 4500-5000 كم.

وبحسب تقرير للشركة العامة للصرف الصحي فإن عدد المهمات المنفذة بدمشق خلال الربع الأول لعام 2018 بلغ، 4550 مهمة للعامة، و600 مهمة للخاصة، إضافة إلى 3900 مهمة لمناطق الصيانة بطول تقريبي إجمالي بلغ حدود 8645 م. ط، أما عدد مهمات الريف فبلغت 456 مهمة.

مضيفاً: بالنسبة لتعزيل المطريات في الشوارع الرئيسية و الفرعية في محافظة دمشق فهي من مهام مديرية دوائر الخدمات في المحافظة، مع متابعة تعزيل المصائد المطرية الكبيرة المنفذة بجانب الأنهار، وتم رفع جاهزية كافة آليات الطوارئ سواء آليات الكسح و الشفط لخطوط الصرف الصحي و المضخات المقطورة المتنقلة، كما تم تجهيز سيارتين من سيارات الشركة لتعمل كآلية كسح للشوارع و الحارات الضيقة في دمشق القديمة.

وأوضح التقرير أن طول الوصلات المستبدلة خلال الربع الأول بلغ 275 م. ط، كما قدر طول الوصلات الجديدة المنفذة حوالي 75 م. ط، مؤكدا الاتفاق على تنفيذ خطوط الصرف الصحي ضمن خطة دوائر خدمات محافظة دمشق السنوية لعام 2018 لمحافظة دمشق والتي بلغت قيمتها التقريبية بحدود 250 مليون ليرة.

ونوّه التقرير بمهام الشركة في تشغيل و إدارة و استثمار و صيانة محطات معالجة الصرف الصحي و منظوماتها و المشاريع التابعة لها، حيث قامت الشركة خلال الربع الأول بمتابعة صيانة شبكات الصرف الصحي كافة حتى الفرعية ضمن الأحياء الصغيرة و على مدار الـ24 ساعة سواء من خلال قسم الطوارئ أو مناطق الصيانة الست الموزعة ضمن حدود مدينة دمشق، إضافة إلى صيانة وإصلاح الشبكة القديمة العامة و الكشف على شبكات المجاري العامة سواء بشكل تلقائي ودوري أو بناء على شكوى أو إخطار بعطل ما (فيضانات- انهيار- تكسير-انسداد).

وتقوم الشركة شهرياً بتمديد خطوط مجار وبشكل وسطي بحدود (160-190م. ط) و تعزيل خطوط صرف صحي سواء يدوياً أو آلياً بحدود (5500-6000 م. ط) و تعزيل (650) ريكاراً، إضافة إلى تنفيذ مهمات تسليك خطوط صرف صحي في مناطق متفرقة من مدينة دمشق بوساطة الصاروخ واليد العاملة.

فادي بك الشريف

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