توقعات الأبراج لشهر رمضان الكريم الصحة والمال والأعمال مع الفلكي المغربي علي العيس

برج الحمل

من الناحية المهنية: تجد في بداية الشهر أن كل عمل قمت به بطريقه للنجاح بفضل استقامتك وصدقك وجهدك وقد يحدث أمر يدفعك على إعادة النظر في موضوع هام، فلا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك.

من الناحية العاطفية: العازب: تجبرك الظروف على تغير نظرتك في الحب ومفاهيمه وستقرر وضع قلبك بقفص وتعيش بعيدا عن الأصدقاء والمقربين، ولكن تفاءل لأن الحب الحقيقي ينتظرك.

المتزوج: يعكر الشك والغيرة صفو العلاقة مع الشريك، الأزمة التي تمر فيها علاقتك وقتية وتحتاج الى العقلانية، فلا تتسرع باتخاذ القرارات.

برج الثور

من الناحية المهنية: تعتقد في أول الشهر أن كل شيء يقف ضدك ثم تكتشف أن ذلك مجرد أوهام، استنهض قواك وانطلق لتحويل أحلامك إلى واقع كما انه لديك فرصة نادرة لتحسين عملك.

من الناحية العاطفية: العازب: ستعيش حب رائع ولكن من طرف واحد وحيرة في الاختيار بين الحب والارتباط، فتجلس مع نفسك لتعيد حساباتك.

المتزوج: اجتماع عائلي هام ينتهي بالاتفاق على الخطوات لبناء مستقبل الأسرة، توخى الحذر في نهاية الشهر ولا تنشغل عن عائلك وتقصر في مسؤولياتك وواجباتك.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية: تعيش خيبة آمل تجعلك تشعر بالإحباط وبعدم الثقة بأحد ولكن تكتشف لاحقًا أن المثالية المطلقة لم توصلك لأهدافك المهنية فتعود للعالم الواقعي وحول مشاريعك لحقيقة ملموسة.

من الناحية العاطفية: العازب: ستعيش الحب المتبادل مع الحبيب وستأخذ حياتك العاطفية توجه جديد، تبحث عن السلام الداخلي في علاقتك العاطفية والتأمل الروحاني وتفكر في إقامة علاقة جدية.

المتزوج: تشعر بمتعة الحب وأهمية الزواج وتتأكد من تفوق أحد أفراد الأسرة، فتعيش مع الشريك لحظات تجعلك في عالم آخر فاستمتع بكل لحظة .

برج السرطان

من الناحية المهنية: تسطع أشعة الشمس لتنير درب العمل وتوضح طريق النجاح، لكن احذر صديقك وعدوك لأنهما سيستغلا مكامن ضعفك لتحقيق مصالحهما المادية.

من الناحية العاطفية: العازب: ستعيش وهم الحب وتنسى أن الحبيب من النوع المتقلب، فلا تترك عواطفك تتحكم بمسير حياتك فأنت تحتاج لمن يعرف قيمتك.

المتزوج: مبادرة طيبة من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكما وهو يحتاج إلي حنانك، فلا تقسو عليه.

برج الأسد

من الناحية المهنية: تكتشف مواطن القوة والضعف بنفسك وتسخرها لمصلحتك وتتفادى كل السلبيات التي تواجهك وتجد النجاح وتتقدم بسرعة.

من الناحية العاطفية: العازب: ربما تعيش العلاقة العاطفية المتمردة وتسير في طريق الأخطاء ولكن تحتاج الى إعادة النظر في سلوكك لإعادة التوازن لحياتك العاطفية.

المتزوج: ستعيش تناقضات عاطفية وعزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك لتحسين علاقتك مع الشريك وسيزيلها التفاف الأسرة حولك.

برج العذراء

من الناحية المهنية: تفقد السيطرة على التحكم بمفاصل العمل ولا تجد من يساعدك، فاعتمد على نفسك وضع قواعد جديدة لزيادة المسؤولية كي تنجح في عملك.

من الناحية العاطفية: العازب: ستجد أن إخفاء مشاعرك يعذبك ويؤثر على مسار حياتك العاطفية، فاعترف بحبك مهما كانت النتائج. المتزوج: تتخذ الاحتياطات لتكون آمنا وتكون في قمة سعادتك مع الشريك بعد أن انتهاء هذا الخوف من المستقبل، فوازن بين عملك وأسرتك.

برج الميزان

من الناحية المهنية: تخوض تجربة مختلفة وتجد النجاح مفتوح أمامك وعليك التركيز والمثابرة كما عليك الحذر من الإسراع باتخاذ التدابير والقرارات.

من الناحية العاطفية: العازب: سيرتعش قلبك وتشعر بعذاب ممتع بلقاء غير متوقع كما ستعيش أحاسيس ممتعة وتحاول أن ترسل إشارات لمن تحب وتكتشف أنه يبادلك الشعور نفسه.

المتزوج: لا ترضخ الى طلبات الشريك التي تجردك من أسلحتك المادية وكن عادلا وحكيما.

برج العقرب

من الناحية المهنية: تقف بعض الصعوبات غير المتوقعة أمام بناء مستقبلك وستتجاوزها بفضل ذكائك وإرادتك وعزيمتك.

من الناحية العاطفية: العازب: ستشعر بالحب وتعيش مشاعر صادقة وتعترف للحبيب بهذه الأحاسيس ولكن الفوارق الاجتماعية تمنعك، ولكن صبرك سيوصلك إلى ما تتمناه.

المتزوج: التفاهم والمساندة سيحقق حلمك بتكوين أسرة ناجحة وستنتهي فترة التوتر بالعلاقة مع الشريك.

برج القوس

من الناحية المهنية: تكون بحاجة لمن يقف بجانبك لتحسين ظروفك المهنية، فاعتمد على نفسك وراقب ما يدور حولك ومع ذلك ستتغير الأمور للأفضل.

من الناحية العاطفية: العازب: ستشعر بإحساس غريب وحب يعيش وأمل بحياة كلها نجاح.

المتزوج: لا تستغل طيبة قلب وإيمانه بأنك فكن قدوة له وأعطه حقه وسوف يحدث أمر يزيد روابط الحب معه.

برج الجدي

من الناحية المهنية: تنتهي فترة الإحباط وتجد نفسك بمرحلة جديدة وتتخذ قرارات لتحسين وضعك المهني وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل.

من الناحية العاطفية: العازب: ستعيش الحب الحقيقي وسيكون شعلة لتدخل قفص الزوجية.

المتزوج: تعيد نظرتك للأمور وتبدأ بالتغير كما تكون مقصرا في الواجبات الأسرية فحاول تلافي التقصير.

برج الدلو

من الناحية المهنية: تحصل على موقع جديد يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك وتقترب من تحقيق أهدافك وتكون في منتهى الراحة بعد أن تجد أن قيمك في الحياة تبدأ براعمها بالتفتح.

من الناحية العاطفية: العازب: لا تقف على الأطلال وتبكي، فالحبيب السابق يستحق التضحية، وبعدها ستبدأ جسور الحب الجديد بالنمو والإزدهار، فابدأ من جديد.

المتزوج: لا تكن متشددا بمعالجة أمور الأسرة الطارئة وأعد النظر بطريقة تعاملك مع الشريك وتغلب على تفكيرك السلبي لتكون العلاقة بأمان.

برج الحوت

من الناحية المهنية: تواجه أمر يحدد مدى قوة شخصيتك فكن واقعيا وعقلانياً لما يجري حولك لتنجح في التعامل معه وستكون أمام مفاجأة فيها الخير والازدهار لأعمالك.

من الناحية العاطفية: العازب: ستجد أن الحبيب غامض ومتقلب، كن متحفظًا في تعاملك معه لتتأكد أنك الوحيد في حياته.

المتزوج: حوار داخل الأسرة حل قضية تتعلق بأحد أفرادها، حاول تأمين المستلزمات الأساسية لمستقبله، ولكن لا تكون ضعيفا وتوافق على كل الأشياء التي يطلبها دون قناعتك بصحتها.

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