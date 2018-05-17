لن تصدق.. كم يبلغ الربح اليومي لـ مارك زوكربيرغ؟!

أشارت مجلة “فوربس” الاميركية الى أن “الصداع الذي يعانيه الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ هذه الأيام نتيجة مشاكل التسريب، والخصوصية، والأخبار الملفقة، يجد ما يقابله في رصيد الشاب الذي يملك ثروة بلغت 74 مليار دولار”.

وأضافت: “قد يبدو هذا الرقم مكرراً لدى متابعي ثروات الكبار، لكن الذي يلفت الانتباه أن مارك الذي أنشأ شركته وهو طالب في الجامعة، أكمل أمس ربيعه الرابع والثلاثين. وهذا يعني أن الشاب كسب 5.97 مليون دولار في كل يوم من حياته حتى اليوم”.

وهنا يحتل مارك المرتبة الثانية بعد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” الذي يبلغ متوسط كسبه اليومي بنفس الحسبة 6.8 مليون دولار، وتقدر ثروته بنحو 132 مليار دولار.

أما بيل غيتس الذي فاز بلقب أصغر ملياردير عام 1987 عندما حصل على المليار الأول بعمر 31 عاماً، فقد صرف اهتمامه نحو الأعمال الخيرية.

ويبلغ متوسط كسبه اليومي – وهو في الثانية والستين من عمره – 4 ملايين دولار فقط. وجاء بعدهم وورين بافيت الذي وهب الكثير من ثروته لمؤسسة “غيتس” الخيرية، فمتوسط كسبه اليومي 2.7 مليون دولار، وقد بلغ 87 عاماً.

وعلى الرغم مما تتعرض له “فيسبوك” من تضييق حالياً، فقد ارتفع سعر سهمها بنسبة 6% هذا العام.

(عربي 21)

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