ظهور “جاك الحقيقي” بعد 20 عاما من عرض فيلم “تيتانيك”

رفع رجل أمريكي يدعى ستيف كامينغ، دعوى قضائية على مخرج فيلم “Titanic” جيمس كاميرون، وطالبه بدفع مبلغ 300 مليون دولار، مدَّعيا أن قصة الفيلم الذي مضى على عرضه عقدان من الزمان مستوحاة من قصة أخبر بها بعض أصدقائه، عن حادثة وقعت لاثنين من أقاربه.

وقال كامنغ، إن شخصية جاك داوسون التي جسّدها الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، لا تمثل حياته شخصياً، لكنها مبنية على حادثة غرق السفينة الشهيرة، بحسب موقع “Screen Grant”.

وقام كامينغ برفع دعوى قضائية على كاميرون، طالبه فيها بتعويض قدره 300 مليون دولار للاستخدام غير اللائق لتاريخه وشخصيته، في تأليف شخصية جاك داوسون في فيلم “تيتانيك”.

كما طالبه بالحصول على نسبة 1% من أرباح الفيلم، حيث أكد كامينغ، أن كاميرون كان على معرفة سابقة به، وأنه قام باقتباس تاريخه الشخصي في كتابته لشخصية جاك داوسون.

​وادعى كامينغ أن العلاقة بين ديكابريو وشريكته في نجومية الفيلم كيت وينسلت التي لعبت دور الفتاة المتمردة روز ديويت بوكاتر في الفيلم، بنيت على قصة حكاها لأصدقائه المقربين، عن اثنين من أقاربه شهدوا حادثة الغرق التاريخية للسفينة في 1912.

جدير بالذكر أن فيلم “تيتانيك” حقق مبلغ 1,843,201,268 دولاراً في شباك التذاكر العالمي، في الجولة الأولى من عرضه، وأصبحت تحفة كاميرون الميلودرامية واحدة من أنجح الأعمال الهوليوودية في التاريخ.

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