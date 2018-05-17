الكوليرا تضرب مخيمات النازحين في ريف دير الزور

يشهد ريف الرقة الغربي الخاضع لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية – قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية “حالة من الاستياء والتوتر”، بسبب حملات “التجنيد الإجباري” التي تقوم بها “قسد”، في وقت تعاني فيه مخيمات النازحين الخاضعة لسيطرة الميليشيا في ريف دير الزور انتشار وباء الكوليرا.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة لصحيفة “الوطن” السورية أن “حالة من الاستياء والتوتر يشهدها ريف الرقة الغربي على خلفية اعتقال “قسد” عدداً من الشبان لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

من جهة ثانية، تعاني مخيمات النازحين الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف دير الزور انتشار وباء “الكوليرا”، حيث تم توثيق أكثر من 10 حالات وفاة، وفق شبكة “فرات بوست” الإلكترونية التابعة للمسلحين.

وذكرت الشبكة أن “الكوليرا” بدأت بالتفشي في مخيم “سفيرة تحتاني” في ريف دير الزور الغربي.

وأشارت عدة مصادر إلى أن المياه هي السبب المتوقع لانتشار هذا المرض، لأنها تنقل بصهاريج كانت تستخدم سابقاً لنقل النفط، ومع ذلك تعاقدت معها منظمة “التدخل المبكر” العاملة داخل هذه المخيمات.

ونوهت المصادر إلى أن هناك ما يشير إلى وجود حالات فساد، وإهمال متعمد لصحة قاطني المخيمات.

وكالات

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