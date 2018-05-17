معلومات هامة لا تعرفونها عن علم الجيش السوري ، علم القوات المسلحة السورية

إنه كعلم الجمهورية الوطني مكون من ثلاث مستطيلات متساوية على الترتيب من الأعلى إلى الأسفل (أحمر وأبيض وأسود) بحيث يكون عرض العلم ثلثي طوله , وعلى طرف المستطيل الأحمر من جهة السارية شارة تمثل قوى الجيش الثلاث : البرية والبحرية والجوية .

يطرَّز بالخيط الذهبي وفي وسط المستطيل الأبيض نجمتان خضراوتان مطرَّزتان

يُصنَّع علم الجيش وفقاً للمقاسات الآتية :

‌أ – 630 سم × 420 سم مقاس كبير .

‌ب – 360 سم × 240 سم مقاس كبير .

‌ج – 180 سم × 120 سم مقاس اعتيادي .

نظام رفعه :

‌أ – يرفع علم الجيش – بحسب مقاساته – كما يلي :

(1) المقاس الكبير (630 × 420 سم ) :

يرفع في طرطوس واللاذقية عند إطلاق مدافع السلام فقط رداً على تحية السفن .

(2) المقاس المتوسط (360 × 240 سم ) :

يرفع على الرئاسات التالية في الأعياد الرسمية فقط :

وزارة الدفاع

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

قيادات المناطق العسكرية

نوادي ضباط القوات المسلحة

(3) المقاس الاعتيادي (180×120 سم ) :

(‌أ) يرفع على المباني والثكنات العسكرية في جميع الأحوال .

(‌ب) في حال رفع أعلام دولة أجنبية بجانب علم الجيش يراعى الآتي :

1) يرفع علم الجيش على يمين المبنى (أي إلى يسار الناظر إليه) , ويرفع علم دولة الضيف إلى يسار المبنى .

2) إذا زاد عدد الأعلام على اثنين , فيرفع علم الجيش في الوسط إذا كان العدد فردياً، وفي المكان الأول من الوسط في اتجاه يمين المبنى إذا كان العدد زوجياً.

3) لا يجوز رفع أي علم في مكان يعلو فيه علم الجيش الذي يجب أن يكون له مكان الشرف دائماً.

‌ب – في حال تنكيس الأعلام يُنَكَّس العلم إلى نصف ارتفاع السارية الحاملة له , ووفقاً لمضمون القسم الخاص بتنكيس الأعلام.

ج- يرفع العلم في الاحتفالات والاستعراضات العسكرية التي تصدر بها أوامر.

د- عند رفع أو خفض العلم تؤدى له التحية بخروج حرس الثكنات , حيث تؤدى حركة تقديم السلاح ويَعْزِفُ البَوَّاقون تحيةَ العلم عند العلم في الصباح , ويُؤدي أفراد الوحدة التحية له.

هـ – يستخدم العلم بمقاساته المختلفة في الأغراض التالية :

‌أ- المقاس الكبير ( 630 ×420 سم ) :

يرفع في طرطوس واللاذقية عند إطلاق مدافع السلام فقط رداً على تحية السفن .

‌ب- المقاس المتوسط (360 ×240 سم ) :

في الجنازات العسكرية للف النعش على أن يكون اللون الأحمر إلى الأمام باتجاه رأس الجثمان فالأبيض ثم الأسود باتجاه القدمين.

في الاحتفالات والاستعراضات العسكرية , حيث يرفع فوق المنصة الرئيسة مع مجموعة أعلام القوات المسلحة .

‌ج- المقاس الاعتيادي (180 ×120 سم ) :

لتحديد بدء خطوط المرور وانتهائها , وللتحية في الاستعراضات العسكرية .

القادة مسؤولون شخصياً عن المحافظة على الأعلام بحالة جيدة وعن رفعها في الوضع الصحيح وبالمقاس القانوني في المناسبات المختلفة طبقاً لما سبق توضيحه.

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