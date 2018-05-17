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بشرى سارة.. حل مشاكل المتخلفين عن خدمة العلم من المغتربين

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بشرى سارة.. حل مشاكل المتخلفين عن خدمة العلم من المغتربين

كشف محمد ابراهيم مدير إدارة المغتربين في وزارة الخارجية و المغتربين عن آلية مشتركة مع وزارتي الداخلية و الدفاع لحل مشاكل المتخلفين عن خدمة العلم من المغتربين.

و اكد ابراهيم خلال ورشة العمل التي اقامتها صحيفة صاحبة الجلالة بالتعاون مع وزارة السياحة تقديم الخارجية تسهيلات للمغتربين تهدف الى حل مشاكلهم المتعلقة بخدمة العلم و استخراج معاملات الزواج خلال اسبوع و تشجيع أولاد المغتربين على التسجيل في الجامعات السورية.

و لفت ابراهيم الى منح المغتربين من التخلفين عن الخدمة مدة تسعين يوم من تاريخ دخولهم الى سورية لاستكمال باقي أوراقهم.

المصدر: صاحبة الجلالة

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