الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

بقي الدولار اليوم الأربعاء متماسكاً قرب أعلى مستوى في 5 أشهر، وبلغ مؤشر العملة الأميركية الذي يقيس قوة أدائه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.240.

وأوردت “رويترز”، أن استقرار الدولار جاء بدعم ارتفاعات في عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، ليبقى قرب أعلى مستوياته منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وارتفع اليورو بشكل طفيف 0.1% إلى 1,185.3 دولار بعد أن لامس 1,181.5 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متجاهلاً تقارير بشأن احتمال أن تطلب حكومة إيطالية قيد التشكل إعفاء من الدين من “البنك المركزي الأوروبي”.

ويواصل الدولار ارتفاعه منذ منتصف أبريل (نيسان) معوضاً معظم الخسائر التي تعرض لها في 2018، وذلك إثر إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية الأميركية بالمقارنة مع دول أخرى.

وذكرت “رويترز”، أن العملة الأوروبية الموحدة لم تتأثر بتقرير نُشر يوم الثلاثاء، يفيد بأن حركة “5-نجوم” و”حزب الرابطة اليميني المتطرف” في إيطاليا يعتزمان مطالبة “البنك المركزي الأوروبي” بإسقاط ديون إيطالية بقيمة 250 مليار يورو أي ما يعادل 296 مليار دولار.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1,350.1 دولار بعد أن هبط إلى 1,345.2 دولاراً يوم الثلاثاء، وهو أقل مستوياته منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

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