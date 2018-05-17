منع بيع التمور “الفرط” في الأسواق السورية

أكد ماهر ريا مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أن المجلس الصحي قررمنع بيع التمور بطريقة الدوكما ( الفرط ) وحصر البيع مغلف فقط، وذلك لما تحمله الأغذية المكشوفة وخصوصاً الحلويات من مخاطر الصحية.

وأوضح ريا أن المديرية ستبدأ مع حلول شهر رمضان حملة على الأسواق خصوصاً محلات بيع المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال هذا الشهر والتأكد من صلاحيتها.

في السياق أشار ريا خلال جلسة مجلس محافظة دمشق إلى أن المديرية تقوم يومياً من خلال أربع ورديات برش المبيدات بمختلف أحياء المدينة وحدائقها كما ستقوم يومياً وبتمام الساعة الخامسة مساءً برش الأنهار بمبيدات بواسطة الماء بدلاً من المازوت.

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